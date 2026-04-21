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La Volpe revive charla con Wilmer Velásquez y dice que su fichaje fue "inventado": “Dios no va a bajar a meter los goles”

Wilmer Velásquez apenas marcó un gol con el Atlas y su sequía goleadora molestaba al técnico argentino.

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2026-04-21

El técnico argentino Ricardo La Volpe, conocido por su estilo directo y sin filtros, ha desatado una nueva controversia al recordar una anécdota de 1999 con el exdelantero hondureño Wilmer Velásquez, durante su etapa al frente del Atlas de México. En el programa Tío Leyendas, La Volpe revivió el momento con crudeza, destacando su filosofía de exigencia profesional por encima de cualquier creencia religiosa.

La historia se remonta a finales de los 90, cuando Velásquez, una de las promesas del fútbol catracho en ese momento, llegó al Atlas en busca de consolidarse en el balompié azteca. El argentino notó un hábito peculiar: Velásquez siempre llevaba una Biblia consigo. “Un día tuve un jugador que siempre andaba con la Biblia... era Wilmer Velásquez, un hondureño, invento de la directiva”, relató La Volpe.

El choque de visiones llegó en una charla privada. “Le dije: ‘Wilmer, venga’. Me dijo que era muy creyente. Entonces le respondí que Dios no iba a bajar a meter los goles por él, que debía ponerse las pilas y hacer su trabajo".

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"Agradecé que no tienes lesiones, que tu cerebro está bien, pero Jesucristo no va a bajar a meter los goles por vos. Yo también creo, pero hay que actuar... hay cosas me sacan de quicio”, explicó el DT argentino. La frase, pronunciada con su característico tono motivacional, buscaba sacudir la mentalidad del jugador y enfocarlo en el esfuerzo diario sobre la cancha.

En el Atlas, el paso de Velásquez fue efímero y poco fructífero: solo anotó un gol en su breve estancia, lo que precipitó su regreso a Honduras y a las filas del Olimpia, donde brilló con más consistencia. La Volpe, por su parte, consolidó su reputación en México con un fútbol pragmático, llevando al equipo a playoffs y ganando la Copa de Campeones de la Concacaf en 1999.

Wilmer Velásquez, hoy retirado, nunca se refirió a esta anécdota con el polémico técnico argentino, pero su carrera en Honduras lo recuerda como un goleador letal en la Liga Nacional y con la Selección

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Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Atlas
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