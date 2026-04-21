La Volpe revive charla con Wilmer Velásquez y dice que su fichaje fue "inventado": “Dios no va a bajar a meter los goles”

El técnico argentino Ricardo La Volpe, conocido por su estilo directo y sin filtros, ha desatado una nueva controversia al recordar una anécdota de 1999 con el exdelantero hondureño Wilmer Velásquez, durante su etapa al frente del Atlas de México. En el programa Tío Leyendas, La Volpe revivió el momento con crudeza, destacando su filosofía de exigencia profesional por encima de cualquier creencia religiosa.

La historia se remonta a finales de los 90, cuando Velásquez, una de las promesas del fútbol catracho en ese momento, llegó al Atlas en busca de consolidarse en el balompié azteca. El argentino notó un hábito peculiar: Velásquez siempre llevaba una Biblia consigo. “Un día tuve un jugador que siempre andaba con la Biblia... era Wilmer Velásquez, un hondureño, invento de la directiva”, relató La Volpe.

El choque de visiones llegó en una charla privada. “Le dije: ‘Wilmer, venga’. Me dijo que era muy creyente. Entonces le respondí que Dios no iba a bajar a meter los goles por él, que debía ponerse las pilas y hacer su trabajo".