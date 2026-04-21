¿Qué está pasando con Deiby Flores? Un parón de 79 días a nivel de clubes, perdería su puesto en la 'H' y su futuro

Hay futbolistas hondureños que no tienen una actualidad honrosa por diferentes motivos, y uno de los que no la está pasando bien es el mediocampista Deiby Flores, jugador de 29 años de edad que suma varias semanas sin actividad profesional, a pesar de mantenerse entrenando de forma personal. El pivote, seleccionado nacional por Honduras, quedó sin equipo luego de romper convenio con el Al Najma de Arabia Saudita. Tras eso al catracho se le vinculó con equipos de la MLS, pero optó por quedar como agente libre. La salida de Flores es esperar que el mercado se reabra en verano 2026, a partir de junio. Se mantiene entrenando por cuenta propia, aunque ganando peso ya que no está bajo régimen de un club que le exija en la parte física.

La separación de Deiby del Al Najma causó mucho asombro ya que el catracho era titular indiscutido en la Saudí Pro League. Durante todo el 2026 jugó 8 partidos en esa liga y en todos disputó los 90 minutos. No obstante, el idioma y toda la cultura fue chocante para el jugador y lo obligó a tomar una determinación drástica en su carrera. A nievl de clubes el último partido que tiene Deiby Flores fue el 1 de febrero en la derrota 1-0 de su exclub contra el Al Ittihad, y aún con toda esa inactividad el seleccionador espñaol José Francisco Molina lo convocó para el amistoso vs Perú y jugó 31 minutos, denotando su falta de ritmo y mal estado físico. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Es decir, Deiby tiene tres semanas, traducidas a 21 días sin pisar una cancha de fútbol como jugador profesional, eso partiendo del amistoso Honduras contra los peruanos, pero a nivel de clubes la cuenta es aún más larga. Son 11 semanas, que vienen siendo a la fecha 79 días. La importancia del volante en la 'H' es palpable y eso lo sabe Molina, quien explicó el porqué su convocatoria a pesar de no tener club, no obstante no aseguró que estaría vs Argentina. "Lo convoqué porque entendemos que es un jugador importante para esta Selección, porque no tiene equipo, es reciente, hace poco. Queríamos mostrarle nuestro apoyo y por eso es importante tenerlo aquí. Queremos que juegue porque será difícil si no lo hace".