¿Qué está pasando con Deiby Flores? Un parón de 79 días a nivel de clubes, perdería su puesto en la 'H' y su futuro

La separación de Deiby del Al Najma causó mucho asombro ya que el catracho era titular indiscutido en la<b> Saudí Pro League. </b>Durante todo el 2026 jugó 8 partidos en esa liga y en todos disputó los 90 minutos. No obstante, el idioma y toda la cultura fue chocante para el jugador y lo obligó a tomar una determinación drástica en su carrera.A nievl de clubes el último partido que tiene <b>Deiby Flores </b>fue el 1 de febrero en la derrota 1-0 de su exclub contra el <b>Al Ittihad,</b> y aún con toda esa inactividad el seleccionador espñaol<b> José Francisco Molina</b> lo convocó para el amistoso vs <b>Perú </b>y jugó 31 minutos, denotando su falta de ritmo y mal estado físico.Es decir, Deiby tiene tres semanas, traducidas a 21 días sin pisar una cancha de fútbol como jugador profesional, eso partiendo del amistoso Honduras contra los peruanos, pero a nivel de clubes la cuenta es aún más larga. Son 11 semanas, que vienen siendo a la fecha 79 días.La importancia del volante en la 'H' es palpable y eso lo sabe Molina, quien <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/jose-molina-revela-como-quiere-honduras-juegue-responde-criticas-convocatoria-conferencia-ME29873719" target="_blank">explicó el porqué su convocatoria</a></b> a pesar de no tener club, no obstante no aseguró que estaría vs Argentina. "Lo convoqué porque entendemos que es un jugador importante para esta Selección, porque no tiene equipo, es reciente, hace poco. Queríamos mostrarle nuestro apoyo y por eso es importante tenerlo aquí. Queremos que juegue porque será difícil si no lo hace".