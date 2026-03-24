José Molina revela cómo quiere que Honduras juegue y responde a las críticas: "No pretendo agradar a todo el mundo"

<b>PORQUÉ CONVOCÓ A DEYBI FLORES SIN TENER EQUIPO: </b>"Pues porque entendemos que es un jugador importante para esta Selección, porque no tiene equipo, es reciente, hace poco. Queríamos mostrarle nuestro apoyo y por eso es importante tenerlo aquí. Queremos que juegue porque será difícil si no lo hace. Queríamos conocerlo, estar aquí, nueve días juntos, entendemos que son muchos los futbolistas que hay, pero queremos que él sepa que tiene cosas importantes para nosotros, pero tiene que encontrar equipo porque no le vamos a regalar las convocatorias, se las tendrá que ganar. En esta primera queremos compartir".<br /><br /><b>LO QUE LE PIDE A LOS JUGADORES DE LA H: </b>"Buscaremos de todo, no son muchos días pero no podremos conseguirlo todo. Lo más importante es la actitud y compromiso de los jugadores que ellos entiendan la manera de jugar nuestra, que la puedan hacer dentro del campo. Esperamos que podamos ver muchas cosas de las que queremos, sobre todo un equipo vivo, que esté ilusionado con este nuevo proyecto y que muestre ideas de equipo, no queremos 11 jugadores de distintos equipos, queremos 11 futbolistas que se quiten la camisas de sus equipo, que se pongan la de Honduras y muestren una manera de jugar por Honduras, que peleen por ella, para ser una familia".<br /><br /><b>RESPONDE A LAS CRÍTICAS DE MARATHÓN Y OLANCHO FC: </b>"Pues entiendo cualquier crítica, es algo normal que la gente opine y tengan distintas opiniones a las mía, es normal. Hay jugadores en estos equipos que me gustan y tengo que tomar decisiones y he tomado decisiones distintas que les cuesta entenderlas, compartirlas pero yo debo hacer las cosas como pienso. No pretendo agradar a todo el mundo, pero hago las cosas como siento y pienso. He traído a los 26 jugadores que considero y a partir de allí respeto los enfados. Respeto las opiniones y los enojos, asumo las consecuencias y críticas porque es parte de mi trabajo".