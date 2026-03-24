Denil revela el problema que tuvo para llegar a España y apunta contra el FVS: "Hay muchas cosas que mejorar en la liga"

<b>¿Nos comentabas que tuviste problemas al llegar a España?</b>Sí tuve un problema en el aeropuerto, pero gracias a Dios estamos tranquilos y poder disfrutar de estos días con la selección.<b>¿Cuál es tu objetivo con el seleccionador Francisco Molina?</b><br /><br />Primero vamos a conocernos, entender la idea que él quiere implementar en el grupo y poco a poco irnos acoplando a su plan de trabajo.<b>¿Ya tuviste alguna charla con él?</b>Sí, una pequeña charla, pero es muy diferente tenerlo en persona. Vamos a ver cómo se desarrolla todo en ese aspecto.<b>¿Ya estás recuperado al 100% de tu lesión?</b>Estamos en proceso todavía. No ha sido fácil, ha sido complicado, pero hemos avanzado bastante. Creo que falta poco para volver a estar al máximo nivel.