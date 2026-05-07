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¡Difícil grupo! Honduras conoce sus rivales con los que luchará para ir al Mundial Sub 20 y Juegos Olímpicos

La Selección de Honduras Sub 20 ha sabido el camino a la próxima Copa del Mundo.

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2026-05-07

La Concacaf ha confirmado todo el cronograma de cara al Campeonato Sub 20, que es clasificatorio al Mundial 2027 de la categoría y a los Juegos Olímpicos. El elenco hondureño, previamente clasificado a esta fase, tendrá una dura lucha por llegar a ambas competencias.

De acuerdo a lo informado por la Concacaf, la Selección de Honduras que dirige Orlando López quedó emparejada junto a las selecciones de Panamá, Canadá y Jamaica en el Grupo C. El Grupo A quedó con Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití. En el B se ubica México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

El clasificatorio se disputará en México del 24 de julio al 9 de agosto. De cada grupo clasificarán a los octavos de final los dos primeros de cada encuadre y los dos mejores terceros.

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Los cuatro equipos semifinalistas clasifican al Mundial del 2027 que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán , mientras que el que quede como Campeón del torneo de clasifica a los Juegos Olímpicos, entendiendo que Estados Unidos ya está clasificado al certamen olímpico por ser anfitrión.

La Honduras de Lando López tiene una difícil tarea de clasificar peleando palmo a palmo contra selecciones poderosas, pero la 'H' a lo largo de la útlima época ha sabido competir y acceder a estos torneos, aunque en los últimos JJOO no se clasificó, ni a la Copa del Mundo Sub 20.

¡Difícil grupo! Honduras conoce sus rivales con los que luchará para ir al Mundial Sub 20 y Juegos Olímpicos
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Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
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