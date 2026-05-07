¡Difícil grupo! Honduras conoce sus rivales con los que luchará para ir al Mundial Sub 20 y Juegos Olímpicos

La <b>Concacaf </b>ha confirmado todo el cronograma de cara al <b>Campeonato Sub 20,</b> que es clasificatorio al Mundial 2027 de la categoría y a los Juegos Olímpicos. El elenco hondureño, previamente clasificado a esta fase, tendrá una dura lucha por llegar a ambas competencias.De acuerdo a lo informado por la Concacaf, la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion" target="_blank">Selección de Honduras</a></b> que dirige <b>Orlando López </b>quedó emparejada junto a las selecciones de <b>Panamá</b>, <b>Canadá </b>y <b>Jamaica </b>en el Grupo C. El<b> Grupo A </b>quedó con Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití. En el <b>B</b> se ubica México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.El clasificatorio se disputará en México del 24 de julio al 9 de agosto. De cada grupo clasificarán a los octavos de final los dos primeros de cada encuadre y los dos mejores terceros.