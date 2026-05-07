¡Difícil grupo! Honduras conoce sus rivales con los que luchará para ir al Mundial Sub 20 y Juegos Olímpicos

La Concacaf ha confirmado todo el cronograma de cara al Campeonato Sub 20, que es clasificatorio al Mundial 2027 de la categoría y a los Juegos Olímpicos. El elenco hondureño, previamente clasificado a esta fase, tendrá una dura lucha por llegar a ambas competencias.

De acuerdo a lo informado por la Concacaf, la Selección de Honduras que dirige Orlando López quedó emparejada junto a las selecciones de Panamá, Canadá y Jamaica en el Grupo C. El Grupo A quedó con Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití. En el B se ubica México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

El clasificatorio se disputará en México del 24 de julio al 9 de agosto. De cada grupo clasificarán a los octavos de final los dos primeros de cada encuadre y los dos mejores terceros.