Honduras Sub-17: Una gira que dejó muchas interrogantes en la preparación rumbo al Mundial de Qatar

La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/seleccion-de-honduras-sub-17-anuncia-convocatoria-y-gira-de-preparacion-de-cara-al-mundial-LE30165538" target="_blank">Selección de Honduras</a></b> igualó 0-0 frente a su similar de Costa Rica hoy en un partido amistoso disputado en territorio costarricense, como parte de su preparación rumbo al Mundial Sub-17 a en Qatar 2026.Honduras terminó la gira por el vecino país sin goles y sin triunfos, esto porque el domingo<b> perdieron 1-0 frente a los locales.</b> Una situación nada favorable.