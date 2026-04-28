Honduras Sub-17: Una gira que dejó muchas interrogantes en la preparación rumbo al Mundial de Qatar

Honduras terminó la gira por el vecino país sin goles y sin triunfos, esto porque el domingo perdieron 1-0 frente a los locales. Una situación nada favorable.

La Selección de Honduras igualó 0-0 frente a su similar de Costa Rica hoy en un partido amistoso disputado en territorio costarricense, como parte de su preparación rumbo al Mundial Sub-17 a en Qatar 2026.

Los dirigidos por Merlin Paz vivieron su primer convocatoria de preparación en el presente abril luego de la clasificación al Mundial de Qatar el pasado febrero donde vencieron a Bermudas y Guyana para obtener el pasaje a la justa mundialista que será en noviembre.

Honduras tuvo cinco legionarios en su nómina: David Paz (Cincinnati FC), Erick Galindo (Fundación Marcet), Gerald Arzú (Brooklyn United), Jefferson Moradel (Inter Miami) y Julián Martínez (Boston Greater), quien es hijo del exjugador Walter "Pery" Martínez (QDDG).

Pero los futbolistas de mayor rodaje como Leandro Padilla (Inter Miami) y Mike Arana (Real España) fueron baja debido que no es fecha FIFA y los equipos no están obligados a cederlos.

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La preparación no se detendrá entre mayo y junio para seguir dándole experiencia a la Selección de Honduras con destino a su participación en el Mundial Sub-17 y la convocatoria de otros legionarios no se descarta.

El Mundial Sub-17 en Qatar tendrá 48 selecciones clasificadas, de momento no hay fecha oficial para el sorteo de grupos y tampoco para el desarrollo del evento, solamente que será en noviembre.