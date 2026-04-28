La Selección

Honduras Sub-17: Una gira que dejó muchas interrogantes en la preparación rumbo al Mundial de Qatar

Los catrachos se midieron en dos juegos a Costa Rica, ambos en suelo tico.

  • Honduras Sub-17: Una gira que dejó muchas interrogantes en la preparación rumbo al Mundial de Qatar

    Honduras demostró falta de gol en sus dos compromisos ante Costa Rica en la gira de preparación. Foto cortesía FFH.
2026-04-28

La Selección de Honduras igualó 0-0 frente a su similar de Costa Rica hoy en un partido amistoso disputado en territorio costarricense, como parte de su preparación rumbo al Mundial Sub-17 a en Qatar 2026.

Honduras terminó la gira por el vecino país sin goles y sin triunfos, esto porque el domingo perdieron 1-0 frente a los locales. Una situación nada favorable.

EN VIVO Nashville vs Tigres: Andy Nájar contra Gignac en semis de Copa de Campeones de Concacaf, hora y dónde verlo por TV

Los dirigidos por Merlin Paz vivieron su primer convocatoria de preparación en el presente abril luego de la clasificación al Mundial de Qatar el pasado febrero donde vencieron a Bermudas y Guyana para obtener el pasaje a la justa mundialista que será en noviembre.

Honduras tuvo cinco legionarios en su nómina: David Paz (Cincinnati FC), Erick Galindo (Fundación Marcet), Gerald Arzú (Brooklyn United), Jefferson Moradel (Inter Miami) y Julián Martínez (Boston Greater), quien es hijo del exjugador Walter "Pery" Martínez (QDDG).

Pero los futbolistas de mayor rodaje como Leandro Padilla (Inter Miami) y Mike Arana (Real España) fueron baja debido que no es fecha FIFA y los equipos no están obligados a cederlos.

La preparación no se detendrá entre mayo y junio para seguir dándole experiencia a la Selección de Honduras con destino a su participación en el Mundial Sub-17 y la convocatoria de otros legionarios no se descarta.

El Mundial Sub-17 en Qatar tendrá 48 selecciones clasificadas, de momento no hay fecha oficial para el sorteo de grupos y tampoco para el desarrollo del evento, solamente que será en noviembre.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Mundial Qatar
|
Costa Rica
|
Selección de Honduras Sub-17
|