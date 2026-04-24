Hijo de "Pery" Martínez: Emoción en la Sub-17 de Honduras y lo que hará en honor a su padre: "Me acuesto viendo sus videos"

Los ojos de <b>Julián Martínez</b> solo reflejan el orgullo y la alegría por cumplir el sueño de portar la camisa cinco estrellas, esa que su padre, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/muere-futbolista-hondureno-walter-pery-martinez-infarto-nueva-york-seleccion-honduras-marathon-CEDZ1309281" target="_blank">Walter "Pery" Martínez (QDDG)</a></b>, vistió con amor por muchos años y con la que alcanzó grandes éxitos.El hijo del exseleccionado nacional fue convocado por primera vez a un equipo patrio y para él “se siente otra vibra ya estando aquí en el país”.