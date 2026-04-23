Ariel Bustamente revela los exóticos países donde hay jugadores hondureños y habla de Luis Suazo y los Figueroa: "Estamos en continua comunicación"

El 2026 será un año muy importante para las selecciones menores de Honduras porque con la sub-20 buscará el boleto al mundial de 2027, a los Juegos Olímpicos de 2028 y a los Panamericanos del próximo año. Además, con la sub-17 tendremos la oportunidad de hacer una participación digna en la Copa del Mundo de Qatar que arrancará en noviembre. Ante esto, Diario DIEZ se trasladó hasta la Casa de la H en Siguatepeque para platicar amplio con el Director de selecciones menores de Honduras, Ariel Bustamante, y conocer la preparación que se está realizando. El nacido en tierras charrúas adelantó que se realizarán una serie de amistosos a partir del segundo semestre del año y donde la prioridad es hacer estos fogueos en tierras europeas. Bustamante también dio a conocer el número de chicos de sangre catracha que están disparcidos por el mundo y a los cuales la FFH ya tiene identificados.

Sorprendió que se hable de hondureños en países como Qatar, Bélgica, Argentina entre otros. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El directivo se mostró muy satisfecho y agradecido con Francis Hernández por el llamado de los sub-17 Mike Arana y Leandro Padilla a la absoluta hondureña. Por último, habló del casa de Luis Suazo, Víctor Vandenbroucke y de Keyvan Figueroa.

-LA ENTREVISTA CON ARIEL BUSTAMANTE-

Ariel, se viene un año importante para las selecciones menores de Honduras. ¿Cómo se está preparando para esto?



Es un año muy lindo. La competencia empezó muy bien, gracias a Dios, con una clasificación mundial sub-17. Ahora estamos en este microciclo con una gira a Costa Rica donde vamos a tener dos amistosos en preparación para lo que es el Mundial.



El mayor desafío de este año en el sentido de juveniles que tenemos es la sub-20 con el premundial que va a ser a finales de julio. Todavía Concacaf no ha dado sedes, no ha confirmado dónde va a ser, pero bueno, del 26 de julio al 8 de agosto se estaría jugando la clasificación de ese sub-20, que es clasificatorio al mundial, clasificatorio Panamericanos y clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Así que un lindo desafío por delante, además de ya la preparación con la transición sub-17 al Mundial de Concacaf. ¿Cómo preparar a los clasificados al mundial sub-17 para no solo participar en Qatar 2026?



Creo que el seguimiento de estos chicos en los clubes, yo siempre digo y no me canso de reiterar, esto es un trabajo en conjunto. Como Selección es imposible poder abarcar todos los elementos. Entonces es un trabajo en conjunto con clubes en un mismo proyecto de país en el cual estos chicos que ahora están con nosotros estén en microciclos, pero están la mayor parte del tiempo con los clubes.



Por eso les digo, es un trabajo en conjunto de seguimiento, de preparación, de niveles de entrenamiento para poder llegar de la mejor forma. Hay giras internacionales planificadas, sobre todo en la segunda parte de este semestre, para llegar de la mejor forma a ese Mundial de Qatar.



Entonces es un trabajo en conjunto, en procesos, para dar seguimiento a estos chicos, sobre todo en el día a día. La mayoría están jugando todos en reserva, sabemos la dificultad, lo hemos hablado anteriormente, creo que en la última participación que tuvimos hablamos de eso, la competencia de reserva de martes a viernes, cómo influye ese tema en los niveles de entrenamiento de estos chicos. Entonces vuelvo a repetir, es un trabajo en conjunto que debemos hacer todos en beneficio de los chicos, de una preparación muy buena para que puedan llegar de la mejor forma al nivel. Al hablar o mencionar la palabra en conjunto, ¿se sienten apoyados por los equipos?



Hay muy buena comunicación, creo que está mejorando esa comunicación misma, porque hemos entendido, nosotros sí y ellos creo que también, y no quiero decir nosotros y ellos como si fuéramos separados, porque la idea es trabajar en conjunto, hemos entendido que ese trabajo en conjunto es lo que va a llevar a estos chicos a ser mejor formados.



La Selección es competencia, no es tanto de preparación, porque, lo vuelvo a repetir, tenemos microciclos espaciados en los cuales los chicos están más conectados con sus clubes. Entonces, sí, en el tema de comunicación, tal vez la tenemos con todos los clubes, tanto en las convocatorias o en el día a día, creo que se puede mejorar. Ariel, pero ¿sí está en mente esa situación de no solo quedarnos con la clasificación de los mundiales, sino también llegar a octavos de final, cuartos y después, o más?



Pero claro, ese es el objetivo, por supuesto. Pero esto, y vuelvo a la primera pregunta, es imposible lograrlo de noche a la mañana si no trabajamos todos juntos. Porque si no estamos exponiendo a chicos a una competencia de muy alto nivel, lo vimos ahora en Catar, lo hemos visto en otros mundiales también, todas las selecciones entrenan bien, se preparan bien, pero no 15 días, 20 días antes de un mundial, sino que un trabajo anual en conjunto. ¿Cómo ven ese fenómeno que traer jugadores de doble nacionalidad?



De muy buena forma. Sabemos que en el premundial pasado, en el 2017, se abrió una, no este que pasó, sino el del 2025, creo que fue un impacto en abrir las puertas cuando pudo venir en ese entonces Luis Suazo, Nicolás Balbas, otros chicos que vinieron.



Ya estamos a un año y medio de esa situación, creo que ahí comenzó un poco a abrirse las puertas o que la gente empezara a confiar en los procesos de Selección. Fue muy bueno, no sé si se recordará, ese momento se vive ya casi dos años.

¿Por qué lo hicimos?



Porque claro, la migración hondureña hace 20 años atrás cambió. Ya no es solamente Estados Unidos, ya es Europa y el resto del mundo. Entonces, por eso empezamos a visualizar chicos que vinieron en ese proceso.



Esa fue la apertura para lo que estamos viviendo ahora, que mi correo no para de caer. Personas que quieren, chicos que quieren ver, el departamento de scouting también que podemos tener nosotros, que está trabajando, ha leído dos años en ese sistema de poder visualizar. Nosotros mismos, por contactos que tenemos. ¿Qué comentarios han recibido?



Creo que es muy positiva. Las puertas de la Selección hondureña tiene que estar abierta para todo hondureño. Vuelvo a la primera pregunta, al trabajo en conjunto, o sea, si los chicos que compiten en otras situaciones están en el mejor derecho, hablábamos con los chicos de ahora que los mejores de 21 hondureños van a estar en Qatar. Los mejores 21 que el profe Merling pueda decidir, van a estar.



Entonces, ¿dónde están esos mejores 21? Aquí, sí, afuera también. O sea, las puertas están abiertas para todo. Creo que en ese trabajo en conjunto hay que mirar dónde se está trabajando bien, quién está trabajando mejor, para qué, para que los mejores 21 chicos puedan estar en el Mundial. ¿Por qué cree usted que desde afuera los miren atractivos, todos estos jóvenes?



Creo por lo mismo, porque estamos teniendo competencia. Bueno, en el caso de juveniles, saca estadística, ¿y qué selección desde 2005 hasta esta altura, estamos hablando de 20 años, ha clasificado a más mundiales en selecciones juveniles? Si usted mira, analiza, hace la investigación correspondiente con Honduras, es la selección, o el país, perdón, que ha clasificado a más mundiales juveniles en los últimos 20 años.



Eso quiere decir que en juveniles somos potencia, hemos clasificado, vuelvo a reiterar. Estadística mata relato. La estadística, lo que estoy marcando, creo que el querer jugar con nosotros es porque desde hace 20 años para acá somos el país que hemos clasificado a más mundiales en el área de Centroamérica.



Sacando a México y Estados Unidos, en el área de Centroamérica ha pasado. Por ahí puede venir la situación. Seguimos siendo potencia, estamos rankeados en sub-20 entre los tres primeros, en sub-17 entre los cinco primeros de Concacaf, entonces creo que los números hablan por sí solos, porque somos potencia. Ariel, necesito un número. ¿Cuántos jugadores tienen mapeados a nivel mundial?



Nosotros nada más en sub-17, el otro día con Merling, teníamos más de 30 jugadores mapeados entre 2009 y 2011. Entonces, yo creo que 60 tienen que estar mapeados y yo les diría que el 60% contactados de ellos.



La verdad que no tengo el número, pero el otro día ya vi con la estadística, porque estábamos hablando con alguien de un listado general, porque ya se viene el prelistado del Mundial, que eso se manda cuatro meses antes. Entonces, en ese listado de premundial, usted tiene que poner a todos los que pueden. Si no están en ese listado, por más que aparezca un mes antes del Mundial, no lo puede poner porque es un requisito de FIFA. Entonces, tenemos que recabar otra vez toda la información que estamos llegando. Pero yo creo que andan en ese núcleo de 60 enre sub-17 y sub-20. ¿Países que menos se mencionan?



España, Bélgica, Portugal, Suiza. Aparecieron jugadores en Asia también están jugando porque hay padres allí. De lo que hoy Estados Unidos, por supuesto, que tiene la mayor, Sudamérica, tiene jugadores también, hay jugadores en Uruguay, jugadores en Argentina también, Canadá.



El año pasado tuvimos un chico que jugaba en Uruguay en el proceso sub-17 pasado. Entonces, hay jugadores en todo el país. Vuelvo a repetir. Se ve bien, la migración cambió. Muchos padres se fueron a Europa y sus chicos nacieron allá. Entonces, por lo tanto, este número y lugares han cambiado por esa migración. ¿Han hablado con jugadores de sangre hondureña en Asia?



No, yo no he hablado, pero sí lo hemos detectado, porque nos han caído correos ahí. Entonces, creo que lo explicábamos la otra vez. El proceso de visualización de eso es que. Puede ser así, también en Medio Oriente, tanto en Catar han aparecido también. Hay pilotos que están en eso.



Por hablar de la profesión. Hay pilotos en la aerolínea que se radican en esos lugares y su chico juegan en las academias allá y ese fútbol ha crecido muchísimo, sobre todo en niveles de entrenamiento. Entonces, por lo tanto, se está haciendo un trabajo importante.



Vino la sub-20, ahora tuvimos el último microciclo con el segundo partido amistoso, que fue allí en Comayagua. Bueno, cinco o seis chicos que vinieron dieron un plus importante a la Selección. Entonces, el mismo seleccionado, el mismo jugador, ve competencia. Y las puertas están abiertas para todos, porque todos somos hondureños.