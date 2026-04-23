Ariel Bustamente revela los exóticos países donde hay jugadores hondureños y habla de Luis Suazo y los Figueroa: "Estamos en continua comunicación"

<b> ¿Por qué lo hicimos? </b><br /><br />Porque claro, la migración hondureña hace 20 años atrás cambió. Ya no es solamente Estados Unidos, ya es Europa y el resto del mundo. Entonces, por eso empezamos a visualizar chicos que vinieron en ese proceso.<br /><br />Esa fue la apertura para lo que estamos viviendo ahora, que mi correo no para de caer. Personas que quieren, chicos que quieren ver, el departamento de scouting también que podemos tener nosotros, que está trabajando, ha leído dos años en ese sistema de poder visualizar. Nosotros mismos, por contactos que tenemos.<b>¿Qué comentarios han recibido?</b><br /><br />Creo que es muy positiva. Las puertas de la Selección hondureña tiene que estar abierta para todo hondureño. Vuelvo a la primera pregunta, al trabajo en conjunto, o sea, si los chicos que compiten en otras situaciones están en el mejor derecho, hablábamos con los chicos de ahora que los mejores de 21 hondureños van a estar en Qatar. Los mejores 21 que el profe Merling pueda decidir, van a estar.<br /><br />Entonces, ¿dónde están esos mejores 21? Aquí, sí, afuera también. O sea, las puertas están abiertas para todo. Creo que en ese trabajo en conjunto hay que mirar dónde se está trabajando bien, quién está trabajando mejor, para qué, para que los mejores 21 chicos puedan estar en el Mundial.<b>¿Por qué cree usted que desde afuera los miren atractivos, todos estos jóvenes?</b><br /><br />Creo por lo mismo, porque estamos teniendo competencia. Bueno, en el caso de juveniles, saca estadística, ¿y qué selección desde 2005 hasta esta altura, estamos hablando de 20 años, ha clasificado a más mundiales en selecciones juveniles? Si usted mira, analiza, hace la investigación correspondiente con Honduras, es la selección, o el país, perdón, que ha clasificado a más mundiales juveniles en los últimos 20 años.<br /><br />Eso quiere decir que en juveniles somos potencia, hemos clasificado, vuelvo a reiterar. Estadística mata relato. La estadística, lo que estoy marcando, creo que el querer jugar con nosotros es porque desde hace 20 años para acá somos el país que hemos clasificado a más mundiales en el área de Centroamérica.<br /><br />Sacando a México y Estados Unidos, en el área de Centroamérica ha pasado. Por ahí puede venir la situación. Seguimos siendo potencia, estamos rankeados en sub-20 entre los tres primeros, en sub-17 entre los cinco primeros de Concacaf, entonces creo que los números hablan por sí solos, porque somos potencia.<b>Ariel, necesito un número. ¿Cuántos jugadores tienen mapeados a nivel mundial?</b><br /><br />Nosotros nada más en sub-17, el otro día con Merling, teníamos más de 30 jugadores mapeados entre 2009 y 2011. Entonces, yo creo que 60 tienen que estar mapeados y yo les diría que el 60% contactados de ellos.<br /><br />La verdad que no tengo el número, pero el otro día ya vi con la estadística, porque estábamos hablando con alguien de un listado general, porque ya se viene el prelistado del Mundial, que eso se manda cuatro meses antes. Entonces, en ese listado de premundial, usted tiene que poner a todos los que pueden. Si no están en ese listado, por más que aparezca un mes antes del Mundial, no lo puede poner porque es un requisito de FIFA. Entonces, tenemos que recabar otra vez toda la información que estamos llegando. Pero yo creo que andan en ese núcleo de 60 enre sub-17 y sub-20.<b>¿Países que menos se mencionan?</b><br /><br />España, Bélgica, Portugal, Suiza. Aparecieron jugadores en Asia también están jugando porque hay padres allí. De lo que hoy Estados Unidos, por supuesto, que tiene la mayor, Sudamérica, tiene jugadores también, hay jugadores en Uruguay, jugadores en Argentina también, Canadá.<br /><br />El año pasado tuvimos un chico que jugaba en Uruguay en el proceso sub-17 pasado. Entonces, hay jugadores en todo el país. Vuelvo a repetir. Se ve bien, la migración cambió. Muchos padres se fueron a Europa y sus chicos nacieron allá. Entonces, por lo tanto, este número y lugares han cambiado por esa migración.<b>¿Han hablado con jugadores de sangre hondureña en Asia?</b><br /><br />No, yo no he hablado, pero sí lo hemos detectado, porque nos han caído correos ahí. Entonces, creo que lo explicábamos la otra vez. El proceso de visualización de eso es que. Puede ser así, también en Medio Oriente, tanto en Catar han aparecido también. Hay pilotos que están en eso.<br /><br />Por hablar de la profesión. Hay pilotos en la aerolínea que se radican en esos lugares y su chico juegan en las academias allá y ese fútbol ha crecido muchísimo, sobre todo en niveles de entrenamiento. Entonces, por lo tanto, se está haciendo un trabajo importante.<br /><br />Vino la sub-20, ahora tuvimos el último microciclo con el segundo partido amistoso, que fue allí en Comayagua. Bueno, cinco o seis chicos que vinieron dieron un plus importante a la Selección. Entonces, el mismo seleccionado, el mismo jugador, ve competencia. Y las puertas están abiertas para todos, porque todos somos hondureños.