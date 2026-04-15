Argentina vs Honduras: Definen los precios y horario oficial del juego amistoso ¿Cuál es el más barato y el de mayor precio?

El encuentro se disputará el próximo 6 de junio a las 7:00 de la noche, hora de Honduras, en el Kyle Field en Texas, USA y presenta una amplia gama de <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://roadto26.com/event/argentina-vs-honduras/" target="_blank">precios para los aficionados.</a></b>Las entradas más exclusivas superan los 300 dólares (más de 8 mil lempiras), siendo la localidad Field Box Midfield la más cara con un valor de $313.45 (8,344.04 Lempiras), seguida muy de cerca por Field Box CC con $300.73 (8,005.43 Lps). Estas zonas ofrecen una experiencia privilegiada, ubicadas en sectores centrales y a nivel de cancha.En contraste,<b> los boletos más accesibles</b> están en las zonas altas del estadio. El precio más bajo corresponde a 400 North Corners, con un costo de $46.53 (1,238.63 Lps), convirtiéndose en la opción más económica para quienes desean presenciar el partido sin gastar demasiado. Otras alternativas de bajo costo incluyen 300 South Corners ($59.24) y 400 North Endline con el mismo valor.Entre ambos extremos, existe una gran variedad de precios en distintas localidades, como los sectores intermedios (100, 200 y 300), que oscilan entre los 84 y 281 dólares, dependiendo de la cercanía al terreno de juego y la ubicación en el estadio.Este será el primer duelo para Honduras en dicho mes, luego existe la posibilidad de <b>otro enfrentamiento entre el 9 y 10 de junio</b> en la ciudad de Los Ángeles, USA. Mientras que Argentina cierra el 9 de junio ante Islandia.<br /><br /><b>ZONAS Y PRECIOS<br />Field Box CC</b> $300.73 <b>\</b> 8,005.43 Lempiras<br /><b>Field Box Midfield</b> $313.45 <b>\</b> 8,344.04 Lps<br /><b>Field Box </b>$288.02 <b>\</b> 7,667.09 Lps<br /><b>Field Box Goal</b> $256.25 <b>\</b> 6,821.38 Lps<br /><b>100 East Midfield</b> $281.67 <b>\</b> 7,498.06 Lps<br /><b>100 East Sideline</b> $205.41 <b>\</b> 5,468.01 Lps<br /><b>100 East Goal</b> $186.35 <b>\</b> 4,960.64 Lps<br /><b>100 West Corner</b> $122.80 <b>\</b> 3,268.94 Lps<br /><b>100 North Endline </b>$135.51 <b>\</b> 3,607.28 Lps<br /><b>100 South Endline</b> $135.51 <b>\ </b>3,607.28 Lps<br /><b>West Club CC</b> $262.61 <b>\</b> 6,990.68 Lps<br /><b>West Club Midfield</b> $275.31 <b>\ </b>7,328.75 Lps<br /><b>West Club Sideline</b> $249.90 <b>\</b> 6,652.34 Lps<br /><b>West Club Corner </b>$192.70 <b>\</b> 5,129.67 Lps<br /><b>200 East Midfield </b>$199.06 <b>\</b> 5,298.98 Lps<br /><b>200 East Sideline </b>$167.28 <b>\ </b>4,452.99 Lps<br /><b>200 East Goal </b>$116.44 <b>\ </b>3,099.63 Lps<br /><b>200 NE Club </b>$160.92 <b>\</b> 4,283.69 Lps<br /><b>200 North Endline Club</b> $148.22 <b>\ </b>3,945.62 Lps<br /><b>200 SE Corner</b> $97.37 <b>\ </b>2,591.99 Lps<br /><b>200 SW Corner </b>$97.37 <b>\ </b>2,591.99 Lps<br /><b>200 South Endline</b> $84.67 <b>\ </b>2,253.92 Lps<br /><b>300 West Chairback Sidelina</b> $129.15 <b>\ </b>3,437.97 Lps<br /><b>300 West Chairback Corner </b>$84.67 <b>\ </b>2,253.92 Lps<br /><b>300 North Cornet </b>$71.96 <b>\ </b>1,915.58 Lps<br /><b>300 North Endlin</b>e $65.60 <b>\ </b>1,746.27 Lps<br /><b>300 East Corner Chairback</b> $84.67 <b>\ </b>2,253.92 Lps<br /><b>300 East Goal</b> $71.96 <b>\ </b>1,915.58 Lps<br /><b>300 South Endline</b> $71.96 <b>\ </b>1,915.58 Lps<br /><b>300 South Corners </b>$59.24 <b>\ </b>1,576.97 Lps<br /><b>400 West Midfield </b>$103.73 <b>\ </b>2,761.29 Lps<br /><b>400 West Sideline</b> $71.96 <b>\ </b>1,915.58 Lps<br /><b>400 North Endline</b> $59.24 <b>\ </b>1,576.97 Lps<br /><b>400 North Corners</b> $46.53 <b>\ </b>1,238.63 Lps.