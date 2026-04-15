Argentina vs Honduras: Definen los precios y horario oficial del juego amistoso ¿Cuál es el más barato y el de mayor precio?

Una vez más se enfrentarán ambas representaciones previo a un Mundial como sucedió para Qatar 2022 y lo mismo ahora para United 2026. Messi, Lautaro Martínez, "Dibu" Martínez y los campeones del mundo estarán presentes.

El amistoso de fecha FIFA entre las selección de Argentina y Honduras genera expectativa entre los aficionados catrachos que radican en Estados Unidos.

El encuentro se disputará el próximo 6 de junio a las 7:00 de la noche, hora de Honduras, en el Kyle Field en Texas, USA y presenta una amplia gama de precios para los aficionados.

Las entradas más exclusivas superan los 300 dólares (más de 8 mil lempiras), siendo la localidad Field Box Midfield la más cara con un valor de $313.45 (8,344.04 Lempiras), seguida muy de cerca por Field Box CC con $300.73 (8,005.43 Lps). Estas zonas ofrecen una experiencia privilegiada, ubicadas en sectores centrales y a nivel de cancha.

En contraste, los boletos más accesibles están en las zonas altas del estadio. El precio más bajo corresponde a 400 North Corners, con un costo de $46.53 (1,238.63 Lps), convirtiéndose en la opción más económica para quienes desean presenciar el partido sin gastar demasiado. Otras alternativas de bajo costo incluyen 300 South Corners ($59.24) y 400 North Endline con el mismo valor.

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Entre ambos extremos, existe una gran variedad de precios en distintas localidades, como los sectores intermedios (100, 200 y 300), que oscilan entre los 84 y 281 dólares, dependiendo de la cercanía al terreno de juego y la ubicación en el estadio.

Este será el primer duelo para Honduras en dicho mes, luego existe la posibilidad de otro enfrentamiento entre el 9 y 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, USA. Mientras que Argentina cierra el 9 de junio ante Islandia.



ZONAS Y PRECIOS

Field Box CC $300.73 \ 8,005.43 Lempiras

Field Box Midfield $313.45 \​​​​​​​ 8,344.04 Lps

Field Box $288.02 \​​​​​​​ 7,667.09 Lps​​​​​​​

Field Box Goal $256.25 \ 6,821.38 Lps​​​​​​​

100 East Midfield $281.67 \ 7,498.06​​​​​​​ Lps

100 East Sideline $205.41 \​​​​​​​ 5,468.01 Lps​​​​​​​

100 East Goal $186.35 \ 4,960.64 Lps​​​​​​​

100 West Corner $122.80 \ 3,268.94 Lps​​​​​​​

100 North Endline $135.51 \ 3,607.28 Lps​​​​​​​

100 South Endline $135.51 \ 3,607.28 Lps​​​​​​​

West Club CC $262.61 \ 6,990.68 Lps​​​​​​​

West Club Midfield $275.31 \ 7,328.75 Lps​​​​​​​

West Club Sideline $249.90 \ 6,652.34 Lps​​​​​​

West Club Corner $192.70 \ 5,129.67 Lps​​​​​​​

200 East Midfield $199.06 \​​​​​​​ 5,298.98 Lps​​​​​​​

200 East Sideline $167.28 \ 4,452.99 Lps​​​​​​​

200 East Goal $116.44 \ 3,099.63 Lps​​​​​​​

200 NE Club $160.92 \ 4,283.69 Lps​​​​​​​

200 North Endline Club $148.22 \ 3,945.62 Lps

200 SE Corner $97.37 \ 2,591.99 Lps

200 SW Corner $97.37 \ 2,591.99 Lps​​​​​​​

200 South Endline $84.67 \ 2,253.92 Lps

300 West Chairback Sidelina $129.15 \ 3,437.97 Lps

300 West Chairback Corner $84.67 \ 2,253.92 Lps

300 North Cornet $71.96 \ 1,915.58 Lps

300 North Endline $65.60 \ 1,746.27 Lps

300 East Corner Chairback $84.67 \ 2,253.92 Lps

300 East Goal $71.96 \ 1,915.58 Lps​​​​​​​

300 South Endline $71.96 \ 1,915.58 Lps​​​​​​​

300 South Corners $59.24 \ 1,576.97 Lps​​​​​​​

400 West Midfield $103.73 \ 2,761.29 Lps​​​​​​​

400 West Sideline $71.96 \ 1,915.58 Lps​​​​​​​

400 North Endline $59.24 \ 1,576.97 Lps​​​​​​​

400 North Corners $46.53 \ ​​​​​​​1,238.63 Lps.