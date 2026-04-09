¡Fogueo de alta exigencia! La Selección de Honduras firma amistoso contra potencia en la víspera de la Copa del Mundo

Honduras no va a la Copa del Mundo, pero ha conseguido amistosos de alta exigencia en estas fechas FIFA. Primero se fogueó contra Perú en Butarque, España, juego que se saldó con un aguerrido empate 2-2, ahora la escuadra hondureña va a otro amistoso contra sudamericana.



El equipo del español José Francisco Molina ha confirmado que Honduras será el fogueo que la campeona del mundo, Argentina, tenga previo a entrar en competencia en el Mundial, donde los de Lionel Scaloni defenderán el título.

El partido será el 6 de junio del 2026 en el estadio Kyle Field de la Ciudad de Texas, en el estadio de Texas. Este amistoso internacional reedita el duelo que ambas naciones tuvieron justamente antes del Mundial de Qatar 2022, donde Messi se coronó como monarca mundial.



La organización ha confirmado que los boletos se pondrán a la venta el martes 14 de abril, para que los aficionados vayan haciendo sus preparativos para este compromiso. Asimismo se informó que La Albiceleste se concentrará antes en Auburn, Alabama, donde recibirá a Islandia en el primero de los dos fogueos de los argentos.

Saldo negativo vs Argentina

A lo largo de la historia los catrachos a nivel mayor solamente se han enfrentado en tres ocasiones a los argentinos, del cual hay un saldo negativo. De hecho, la Selección de Argentina es la única de Conmebol a la que Honduras nunca ha derrotado.



El primer amistoso entre Argentina y Honduras fue el viernes 31 de enero del 2003, cuando La Albiceleste dirigida por Marcelo Bielsa llegó a San Pedro Sula y venció a la 'H' 1-3.



Se esperaron 13 años para ver nuevamente un duelo entre sí. Fue el viernes 27 de mayo en San Juan, y ahí los Tata Martino tumbaron 1-0 a los centroamericanos con gol de Gonzalo Higuaín.



El último antecedente se remonta a septiembre del 2022, en la previa del Mundial de Qatar 2022 los de Lionel Scaloni vencieron fácilmente a una Honduras que era dirigida por Diego Vazquez. El resultado fue abultado de 3-0, con goles de Lautaro Martínez y dos de Leo Messi.

Ficha del juego