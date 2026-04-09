¡Fogueo de alta exigencia! La Selección de Honduras firma amistoso contra potencia en la víspera de la Copa del Mundo

<b>Honduras</b> no va a la <b>Copa del Mundo</b>, pero ha conseguido amistosos de alta exigencia en estas fechas <b>FIFA</b>. Primero se fogueó contra <b>Perú</b> en Butarque, España, juego que se saldó con un aguerrido empate 2-2, ahora la escuadra hondureña va a otro amistoso contra sudamericana.<br /><br />El equipo del español <b>José Francisco Molina</b> ha confirmado que Honduras será el fogueo que la campeona del mundo, <b>Argentina</b>, tenga previo a entrar en competencia en el Mundial, donde los de<b> Lionel Scaloni</b> defenderán el título.