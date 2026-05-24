Rely y Rafa Villeda se quiebran: así reaccionan a la muerte de Julio César Núñez

La prensa hondureña lamenta el fallecimiento de Julio César Núñez, reconocido narrador de la televisión de Honduras: "Se apaga una voz"
Radio HRN confirmó la noticia del fallecimiento del hondureño. HRN era la empresa en la que trabajaba Julio César Núñez.
Tunota.com: “El periodistmo deportivo hondureño está de luto”
Primicias HN: “Un uruguayo que brilló en Honduras por décadas como comentarista deportivo”
Yanuario Paz: “Descansa en paz Núñez y que Dios te reciba. ‘Que haya paz’”
HCH: “Muere el comentarista deportivo uruguayo que conquistó la televisión hondureño con su frase Aguante Corazón”
Deportes TVC también confirmó la lamentable noticia del hondureño-uruguayo
ABRIENDO BRECHA: “Fallece voz iconica de la radio hondureña
Rely Maradiaga: “Lo que te quise, Nuñez. Lo que aprendí viéndote sonreír al trabajar. Lo que te llevas es grande, lo que se queda con tu huella es eterno. Gracias infinitas”
MÁS NOTICIA TELEVISÓN HN: “Se apaga Aguanta Corazón”
Radio Cadena Voces: “Honduras despide una voz inolvidable”
Cesia Mejía: “Se apaga una voz que hizo vibrar a Honduras”
Bebeto Flores se unió a las condolencias sobre el fallecimiento de Julio César Núñez.
Rafael Villeda, presidente del Olimpia y de TVC, lamentó su fallecimiento: “Una extraordinaria persona; su profesionalismo y don de gente hará mucha falta”
Marco Aguilar, periodista de Honduras: “A narrar desde el cielo”