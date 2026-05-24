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Rely y Rafa Villeda se quiebran: así reaccionan a la muerte de Julio César Núñez

La prensa hondureña lamenta el fallecimiento de Julio César Núñez, reconocido narrador de la televisión de Honduras: "Se apaga una voz"

24 de mayo de 2026 a las 07:52
Rely y Rafa Villeda se quiebran: así reaccionan a la muerte de Julio César Núñez
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La prensa hondureña lamenta el fallecimiento de Julio César Núñez, reconocido narrador de la televisión de Honduras: "Se apaga una voz"

 Johan Raudales
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Radio HRN confirmó la noticia del fallecimiento del hondureño. HRN era la empresa en la que trabajaba Julio César Núñez.
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Tunota.com: “El periodistmo deportivo hondureño está de luto”
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Primicias HN: “Un uruguayo que brilló en Honduras por décadas como comentarista deportivo”
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Yanuario Paz: “Descansa en paz Núñez y que Dios te reciba. ‘Que haya paz’”
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HCH: “Muere el comentarista deportivo uruguayo que conquistó la televisión hondureño con su frase Aguante Corazón”
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Deportes TVC también confirmó la lamentable noticia del hondureño-uruguayo
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ABRIENDO BRECHA: “Fallece voz iconica de la radio hondureña
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Rely Maradiaga: “Lo que te quise, Nuñez. Lo que aprendí viéndote sonreír al trabajar. Lo que te llevas es grande, lo que se queda con tu huella es eterno. Gracias infinitas”
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Radio Cadena Voces: “Honduras despide una voz inolvidable”
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Cesia Mejía: “Se apaga una voz que hizo vibrar a Honduras”
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Bebeto Flores se unió a las condolencias sobre el fallecimiento de Julio César Núñez.
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Rafael Villeda, presidente del Olimpia y de TVC, lamentó su fallecimiento: “Una extraordinaria persona; su profesionalismo y don de gente hará mucha falta”
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Marco Aguilar, periodista de Honduras: “A narrar desde el cielo”
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