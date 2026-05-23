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"Se viene la 20 de Amado": advierte en el banderazo Motagua y la abuelita se robó el show

Motagua tuvo un último aliento de su afición y el banderazo estuvo lleno de alegría. Dejó momentos curiososo como la abuelita y los pequeños alentando.

23 de mayo de 2026 a las 18:55
Se viene la 20 de Amado: advierte en el banderazo Motagua y la abuelita se robó el show
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Motagua tuvo un último aliento de su afición y el banderazo estuvo lleno de alegría. Dejó momentos curiososo como la abuelita y los pequeños alentando.

 Mauricio Ayala
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Desde pequeños el sentimiento azul ya está instalado.
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La afición de Motagua llegó desde temprano al Hotel Plaza Juan Carlos para el banderazo.
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Los aficionados llegaron banderas e indentificados con los distintivos del Azul Profundo.
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Los jugadores salieron a recibirlos y en una frase de Marlon Licona se escuchó a los micrófonos de Diez: "Se viene la 20 Amado" .
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Motagua se juega todo ante Marathón en el estadio Nacional y se espera un llenazo.
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Los jugadores salieron desde temprano a recbir a los aficionados, así fueron captados Luis Ortíz y Denis Meléndez.
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La banda del Azul Profundo está ilusionada con conseguir el título.
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Javier López salió a recibir a los aficionados y se mostró contento.
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El banderazo Azul estuvo lleno de cánticos y buenas vibras para el partido del domingo que inicia a la 5:00 de la tarde.
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El "Búho" Mélendez cumplió el sueño de este pequeño que le pidió una fotografía.
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Un Ciclón de gente llegó a darle el último aliento la noche previa a sus jugadores.
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Los jugadores alieron a recibirlos y saben de la responsabilidad que tienen el domingo 24 de mayo.
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La Revo no se hizo esperar y también copo el banderazo.
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Este aficionado llevó está enorme Águila para apoyar a su amado equipo.
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La familia estuvo presente y no se reportó ningún incidente.
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Mensaje claro para los que no son Motagua...
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Este pequeño se tiró una de las canciones de la Revo, es completo.
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Chauder puede tener muchos seguidores en sus redes, pero su amor por Motagua no tiene límites.
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"La Bala" Morazán posó para el lente de Diez.
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"Vení, vení canta conmigo que de la mano de los azules, toda la vuelta vamos a dar"
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La afición estaba euforica a la hora de los cantos, mañana solo esperan una victoria.
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En paz y como mucho orden se dio el banderazo.
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Doña Alba Luz de 64 años es parte del ambiente del banderazo de Motagua.
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Los azules están listos para recibir la 20.
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Otra foto más de la abuelita de Motagua.
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Los jugadores de Motagua salieron a acompañar a sus aficionados.
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Kleber de Oliveira con la bandera de los aficionados.
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Droopy dijo que esto era una locura...
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El Búho junto a Cacho fueron los encargados de darle al bombo.
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