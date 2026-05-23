"Se viene la 20 de Amado": advierte en el banderazo Motagua y la abuelita se robó el show

Motagua tuvo un último aliento de su afición y el banderazo estuvo lleno de alegría. Dejó momentos curiososo como la abuelita y los pequeños alentando.
Desde pequeños el sentimiento azul ya está instalado.
La afición de Motagua llegó desde temprano al Hotel Plaza Juan Carlos para el banderazo.
Los aficionados llegaron banderas e indentificados con los distintivos del Azul Profundo.
Los jugadores salieron a recibirlos y en una frase de Marlon Licona se escuchó a los micrófonos de Diez: "Se viene la 20 Amado" .
Motagua se juega todo ante Marathón en el estadio Nacional y se espera un llenazo.
Los jugadores salieron desde temprano a recbir a los aficionados, así fueron captados Luis Ortíz y Denis Meléndez.
La banda del Azul Profundo está ilusionada con conseguir el título.
Javier López salió a recibir a los aficionados y se mostró contento.
El banderazo Azul estuvo lleno de cánticos y buenas vibras para el partido del domingo que inicia a la 5:00 de la tarde.
El "Búho" Mélendez cumplió el sueño de este pequeño que le pidió una fotografía.
Un Ciclón de gente llegó a darle el último aliento la noche previa a sus jugadores.
Los jugadores alieron a recibirlos y saben de la responsabilidad que tienen el domingo 24 de mayo.
La Revo no se hizo esperar y también copo el banderazo.
Este aficionado llevó está enorme Águila para apoyar a su amado equipo.
La familia estuvo presente y no se reportó ningún incidente.
Mensaje claro para los que no son Motagua...
Este pequeño se tiró una de las canciones de la Revo, es completo.
Chauder puede tener muchos seguidores en sus redes, pero su amor por Motagua no tiene límites.
"La Bala" Morazán posó para el lente de Diez.
"Vení, vení canta conmigo que de la mano de los azules, toda la vuelta vamos a dar"
La afición estaba euforica a la hora de los cantos, mañana solo esperan una victoria.
En paz y como mucho orden se dio el banderazo.
Doña Alba Luz de 64 años es parte del ambiente del banderazo de Motagua.
Los azules están listos para recibir la 20.
Otra foto más de la abuelita de Motagua.
Los jugadores de Motagua salieron a acompañar a sus aficionados.
Kleber de Oliveira con la bandera de los aficionados.
Droopy dijo que esto era una locura...
El Búho junto a Cacho fueron los encargados de darle al bombo.