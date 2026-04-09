Secretario de la FFH habla del amistoso vs Argentina y adelanta un fogueo más: "Estamos hablando con cuatro federaciones"

De igual forma habló sobre la gira europea que andan realizando Molina y Francis Hernández en pro de las selecciones hondureñas que busca potenciarlas con talento catracho, pero formado en el balompié del viejo continente.

Mejía resalta que el partido con la campeona del mundo se negoció desde el año pasado, superando detalles logísticos menores. El cuerpo técnico liderado por Molina decidirá el rival del 9, priorizando un balance entre rivales potentes y accesibles para evaluar jugadores jóvenes, como los siete menores de 22 que debutaron ante Perú.

La Federación de Fútbol de Honduras confirmó un amistoso de lujo contra Argentina el 6 de junio, previo al Mundial, como parte del proceso iniciado de José Francisco Molina y ante ello, José Ernesto Mejía , secretario de la FFH, detalla los avances en fogueos internacionales. Este encuentro, junto a otro previsto para el 9 de junio, busca probar a la selección que maneja el español.

—¿Qué se espera desde la Federación para este amistoso contra Argentina que es de altos kilates?



Estamos muy contentos. Este es un partido que se ha venido trabajando desde el año pasado. Como se sabe, ha habido mucha especulación, pero el partido siempre estuvo ahí y afortunadamente ya las dos federaciones nos pusimos de acuerdo y el partido va para el 6 de junio. Estamos contentos porque seguimos teniendo fogueos muy buenos. Yo creo que es importante para el cuerpo técnico que vean a los jugadores en diferentes situaciones, con diferentes presiones y va a ser un partido muy bonito. También estamos buscando partido para el 9 de junio. Ese todavía no lo hemos firmado, pero ya estamos avanzados.

—¿Por qué se dilataba la confirmación de este partido porque desde Argentina sí lo confirmaban?



Nosotros tenemos que ver muchos factores. Hay muchísimas cosas, logística, jugadores. Realmente el partido ya estaba concertado. Solo teníamos que ponernos de acuerdo en algunos pequeños detalles y al final no hubo ningún problema. Son cosas que pasan en una negociación de este tipo, pero estamos muy contentos de que ambas federaciones quedamos contentas y, por supuesto, el fogueo deportivo, que siempre es importante en este caso enfrentarse a una campeona del mundo.

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—Le han dado buenos amistosos a José Francisco Molina, que se comenzó con un partido contra Perú. ¿Va a seguir siendo esta la dinámica? Sabiendo de antemano que esta es la única fecha FIFA que se puede jugar con selecciones de otras confederaciones porque después viene la Nations League, Copa Oro...



Así es. Sí, va a haber muy poca disponibilidad en fecha FIFA. Lo importante es aprovecharlas y normalmente tener un partido muy muy fuerte, otro que sea un poco más accesible, pero lo importante es que el cuerpo técnico vaya viendo el funcionamiento, el esquema de cómo funciona la selección nacional y cómo funcionan todos los jugadores.

—Respecto al itinerario, ¿cuál es el que se maneja con este partido del 6? ¿Se va a jugar con legionarios?



Sí, por supuesto, es fecha FIFA y se va a jugar con toda la selección completa. En este momento no le podría dar detalles de logística porque no está armado, pero en su momento lo vamos a comunicar. Lo que sí le puedo decir es que ya se está trabajando en varias cosas. Aunque sea un partido amistoso de este calibre, va a haber una avanzada. Es un estadio que, aunque sea de una universidad, tiene 80 mil asientos, así que esperemos que se esté lleno y que haya bastante presión para los dos equipos.

—Respecto a la fecha FIFA del 9 de junio, se habla de Marruecos, de Ecuador, ¿qué selección está más cerca de jugar contra Honduras?



No, en eso no hay nada cerrado, no hemos firmado con nadie. Hay muchas selecciones que quieren jugar con nosotros, pero eso lo va a valorar el cuerpo técnico, como le decía. La primera fecha que vamos a jugar es un equipo fuertísimo, un campeón del mundo, y no podemos tampoco pretender jugar solo con selecciones muy potentes, porque lo que quiere el técnico es conocer a los jugadores, ir armando un equipo y, aunque es un técnico muy valiente, usted ya lo vio, jugarse un resultado contra Perú con siete jugadores menores de 22 años, eso le demuestra que el técnico tiene un proceso y no tiene temor de encajar un partido complicado, pero lo importante es que las cosas están saliendo bien y esperemos que así sea. Argentina es un equipo muy difícil, diferente a Perú y para eso son los amistosos, para ir conformando este proceso y llevarlo al 2030.

—¿Entonces todo esto de los amistosos depende de lo que pida el profesor Molina?



Así es, y eso lo tengo que dejar bien claro. El cuerpo técnico es el que decide, nosotros le damos propuestas y el cuerpo técnico decide los rivales en función de lo que ellos quieren con la selección y con los seleccionados, creo que eso es lo correcto. Ellos tienen que hacer todas esas valoraciones y nosotros lo que hacemos es encargarnos de hacer toda la logística, la parte legal.

—Sin decir nombres de selecciones, ¿con cuántas más o menos selecciones se está hablando para esa fecha FIFA del 9? ¿Serán tres partidos o solamente dos?



Mire, van a ser dos partidos, muy probablemente, estamos hablando con tres o cuatro federaciones.

—¿Cómo avanza el tema de la gira del profesor Francisco Molina y de Francis Hernández por Europa? ¿Qué nos puede adelantar de esta gira que están teniendo?



Va muy bien. Por la mañana hablé con Francis y están contentos. No les puedo adelantar detalles. Yo esperaría que cuando ellos vengan, hagan alguna conferencia de prensa o como ellos lo decidan hacer, pero creo que vamos bien. Poco a poco y ellos están haciendo un gran trabajo. Es lo que les podría decir. Estamos muy contentos con ambos y con lo que pueden darle y traerle a Honduras.

—¿Todo este trabajo que se está haciendo integral en las selecciones hondureñas es ilusionante?



Ilusionante. Así es, Gustavo, porque estamos hablando de un proceso, de un técnico que no es interino, ya que es permanente y eso les da la pauta de trabajar con tranquilidad y están viendo a futuro. Yo veo una selección muy joven, una selección con una media de 24 años, con jugadores debutantes, incluso uno de 17 años que nunca se había visto en una selección nacional absoluta (Mike Arana), sobre todo contra un equipo del calibre de Perú que está 12 puestos arriba de nosotros en el ranking FIFA, así que todas esas cosas son para valorar y nos hace sentirnos con muchísima ilusión.