Secretario de la FFH habla del amistoso vs Argentina y adelanta un fogueo más: "Estamos hablando con cuatro federaciones"

La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/argentina-amistoso-seleccion-previo-mundial-2026-FE30078195" target="_blank">Federación de Fútbol de Honduras</a></b> confirmó un amistoso de lujo contra <b>Argentina </b>el 6 de junio, previo al Mundial, como parte del proceso iniciado de<b> José Francisco Molina </b>y ante ello, <b>José Ernesto Mejía</b>, secretario de la FFH, detalla los avances en fogueos internacionales. Este encuentro, junto a otro previsto para el 9 de junio, busca probar a la selección que maneja el español.Mejía resalta que el partido con la campeona del mundo se negoció desde el año pasado, superando detalles logísticos menores. El cuerpo técnico liderado por Molina decidirá el rival del 9, priorizando un balance entre rivales potentes y accesibles para evaluar jugadores jóvenes, como los siete menores de 22 que debutaron ante Perú.De igual forma habló sobre la gira europea que andan realizando Molina y <b>Francis Hernández </b>en pro de las selecciones hondureñas que busca potenciarlas con talento catracho, pero formado en el balompié del viejo continente.