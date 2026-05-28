¿Quién es Tim Payne, el jugador más famoso previo al inicio del Mundial 2026?

Tim Payne, un futbolista no conocido previo al inicio del Mundial, se viraliza en redes sociales y pasa de 4.715 seguidores a casi el millón. ¡Una tremenda locura!
Tim Payne pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de Oceanía a convertirse en uno de los nombres más virales del fútbol mundial en cuestión de días, justo en la previa del Mundial 2026.
El defensor neozelandés, que juega para el Wellington Phoenix y representa a Nueva Zelanda en la selección nacional, jamás imaginó que millones de personas comenzarían a hablar de él sin haber marcado un gol histórico, sin jugar en Europa y sin pertenecer a una de las grandes potencias del fútbol.
Todo comenzó por una curiosa iniciativa en redes sociales impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, conocido popularmente como “El Scarso”. El creador de contenido lanzó una dinámica en la que buscaba encontrar al “jugador menos conocido del Mundial”.
La idea rápidamente llamó la atención de miles de aficionados sudamericanos y fanáticos del fútbol en internet. Después de revisar plantillas y perfiles de distintas selecciones clasificadas al Mundial, el elegido fue Tim Payne.
A partir de ese momento ocurrió algo inesperado. Miles y luego millones de personas comenzaron a seguir al futbolista en Instagram, comentar sus fotografías y llenar las redes sociales de memes, videos, canciones y mensajes relacionados con él.
En apenas horas, Payne pasó de tener unos pocos miles de seguidores a convertirse en una figura viral con cientos de miles de fanáticos nuevos alrededor del mundo.
La situación se volvió tan grande que incluso medios internacionales comenzaron a hablar del fenómeno. Muchos aficionados adoptaron a Tim Payne como una especie de “figura" Mundial antes de que iniciara el torneo.
La comunidad argentina fue clave en esta explosión viral, ya que gran parte del movimiento nació entre usuarios argentinos que empezaron a bromear diciendo que Payne era “el verdadero crack del Mundial” o que estaba “por encima de Messi”.
Lo más llamativo de la historia es que Tim Payne nunca buscó hacerse famoso. De hecho, el propio futbolista reaccionó sorprendido al ver cómo sus redes explotaban de la noche a la mañana. En entrevistas recientes confesó que al principio no entendía qué estaba ocurriendo, pero luego comenzó a disfrutar el cariño de la gente y agradeció el apoyo recibido.
“Hola a todos, muchas gracias a todos por el apoyo, disculpen mi español, sigo practicándolo en Duolingo. Han sido una locura estas últimas 48 horas. Aprecio todo el amor de ustedes", dijo hace unas horas en su perfil de Instagram.
En el plano futbolístico, Payne es un defensor con una larga trayectoria en Nueva Zelanda. Ha disputado competiciones internacionales con los “All Whites”, participó en procesos mundialistas y es considerado un jugador experimentado dentro de su selección.
Sin embargo, lejos de ser una estrella mediática, siempre llevó un perfil bajo. Precisamente eso fue lo que hizo aún más especial su caso.
En una época donde las figuras del fútbol suelen estar ligadas a contratos multimillonarios, campañas publicitarias y millones de seguidores, Tim Payne se volvió famoso simplemente porque internet decidió convertirlo en tendencia.
Ahora, previo al Mundial 2026, el defensor neozelandés llega con una atención mediática que jamás había tenido en toda su carrera. Lo que empezó como una broma en redes sociales terminó transformándose en uno de los fenómenos virales más curiosos y comentados del fútbol internacional en este año. Ya casi tiene el millón de seguidores.