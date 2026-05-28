¿Quién es Tim Payne, el jugador más famoso previo al inicio del Mundial 2026?

Lo más llamativo de la historia es que Tim Payne nunca buscó hacerse famoso. De hecho, el propio futbolista reaccionó sorprendido al ver cómo sus redes explotaban de la noche a la mañana. En entrevistas recientes confesó que al principio no entendía qué estaba ocurriendo, pero luego comenzó a disfrutar el cariño de la gente y agradeció el apoyo recibido.