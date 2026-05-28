Keyrol Figueroa está entrenando por aparte y no con Honduras: ¿cuál es la razón?

¡No pierde el tiempo! Keyrol Figueroa, quien ha sido convocado a la selección de Honduras para la fecha FIFA de junio, ya se está preparando para su debut con la absoluta. El hijo de la leyenda, Maynor Figueroa, ha tomado la decisión de entrenar por cuenta propia y llegar a un alto nivel al duelo amistoso del 6 de junio contra la Argentina de Messi.

A través de las redes sociales, la joya del Liverpool subió una foto en el Soccer Complex de Miami, ciudad donde tiene casa junto a su familia. Es importante mencionar que previo a este histórico encuentro en Estados Unidos, la Federación de Fútbol de Honduras ya tiene el itinerario establecido que es dirigido por el español José Francisco Molina.

La FFH, junto al cuerpo técnico, determinó realizar un microciclo voluntario previo al viaje hacia Estados Unidos. Los entrenamientos empezaron ayer y finalizarán este viernes en la sede de Motagua, ubicada en Amarateca. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Posteriormente, el domingo 31 de mayo la “H” se reunirá en San Pedro Sula y el lunes 1 de junio viajará hacia la ciudad de Houston en un vuelo directo San Pedro Sula-Houston, ciudad donde se jugará el amistoso ante la Argentina de Messi.