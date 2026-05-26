Yío Puerto en vilo: razón por la que peligra su presencia en el Argentina-Honduras

La FFH emitió este martes la lista de futbolistas convocados para la fecha FIFA de junio donde se tiene planificado enfrentar a dos selecciones importantes en los Estados Unidos, siendo Argentina el plato fuerte.
El duelo ante los sudamericanos se llevará a cabo el sábado 6 de junio y el siguiente, que aún no se confirma, será el martes 9 de junio.
Los citados por parte de Francis Hernández y José Francisco Molina fueron 26, pero hay uno que figura y que aún no tiene asegurado su vieja, y se trata del delantero Erick ‘Yío’ Puerto, quien la semana pasada fue a la Embajada de los Estados Unidos para solicitar su Visa; sin embargo, esta no fue aprobada.
A pesar de esto, el cuerpo técnico de la Selección Nacional de Honduras lo introdujo en el listado porque para ellos es una pieza clave y lo quieren trabajar muy bien para que sea una de las opciones fuertes de gol en la eliminatoria para la Copa del Mundo de 2030.
Diario Diez pudo conocer que tanto la FFH y Platense están abocándose a temas legales para que el artillero de la aldea Monterrey, de Choloma, vaya en los próximos días a solicitar nuevamente la documentación que le permita ingresar al gran país del norte.
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Puerto ya fue parte de la H en la era Molina y dejo gratas sensaciones. Mientras que en el itinerario de Honduras se realizaran entrenos voluntarios el miércoles y jueves. El domingo se concentrarán de manera oficial en San Pedro Sula para viajar a Estados Unidos el lunes.