Yío Puerto en vilo: razón por la que peligra su presencia en el Argentina-Honduras

La FFH emitió este martes la lista de futbolistas convocados para la fecha FIFA de junio donde se tiene planificado enfrentar a dos selecciones importantes en los Estados Unidos, siendo Argentina el plato fuerte.

El duelo ante los sudamericanos se llevará a cabo el sábado 6 de junio y el siguiente, que aún no se confirma, será el martes 9 de junio.

Los citados por parte de Francis Hernández y José Francisco Molina fueron 26, pero hay uno que figura y que aún no tiene asegurado su vieja, y se trata del delantero Erick ‘Yío’ Puerto, quien la semana pasada fue a la Embajada de los Estados Unidos para solicitar su Visa; sin embargo, esta no fue aprobada.