Invente Nájar, invente: La exquisita jugada del hondureño que dejó humillados a rivales del América en triunfo de Nashville

Tras el empate sin goles en la ida, el conjunto de la MLS golpeó en el momento justo y resistió con solidez para consumar la sorpresa en territorio mexicano. De este modo se convirtieron en el primer equipo estadounidense en triunfar en el escenario legendario.

El Nashville SC firmó este martes 14 de abril una histórica victoria al imponerse 0-1 sobre el América en el estadio Azteca, sellando su clasificación a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y con la participación hondureña de Andy Nájar y Bryan Acosta.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 51 por medio del alemán Hany Mukhtar, quien definió con precisión para silenciar el Azteca y encaminar la clasificación visitante.

A partir de ahí, Nashville apostó por un bloque ordenado en defensa y contó con una actuación destacada de su guardameta, que sostuvo la ventaja ante los constantes intentos del América, que dominó la posesión pero careció de contundencia.

Sin embargo, el experimentado hondureño Andy Nájar fue protagonista de una brillante jugada que dejó humillados a dos rivales y causó sorpresa hasta en los narradores.

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Al minuto 90+1, el hondureño tomó el esférico en el centro del campo y avanzó, con un movimiento de genio dejó sorprendidos a Cristian Borja y al mismo tiempo a Allan Cervantes. Y el argentino Cristian Espinoza falló el segundo tanto.

El resultado no solo significó la eliminación de las Águilas en casa, sino también un nuevo golpe internacional para el conjunto mexicano, que no logró traducir su dominio en goles.

Por su parte, Nashville continúa construyendo una campaña memorable, consolidándose como uno de los equipos revelación del torneo tras eliminar a otro gigante de la región y avanzar, por primera vez, a las semifinales del certamen.