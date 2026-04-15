Invente Nájar, invente: La exquisita jugada del hondureño que dejó humillados a rivales del América en triunfo de Nashville

El único tanto del compromiso llegó al minuto 51 por medio del alemán<b> Hany Mukhtar</b>, quien definió con precisión para silenciar el Azteca y encaminar la clasificación visitante.A partir de ahí, <b>Nashville apostó por un bloque</b> ordenado en defensa y contó con una actuación destacada de su guardameta, que sostuvo la ventaja ante los constantes intentos del América, que dominó la posesión pero careció de contundencia.Sin embargo, el experimentado hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/andy-najar-ultimo-partido-honduras-seleccion-sueno-nino-aficionado-video-BB27734621" target="_blank">Andy Nájar</a></b> fue protagonista de una brillante jugada que dejó humillados a dos rivales y causó sorpresa hasta en los narradores.Al minuto 90+1, el hondureño tomó el esférico en el centro del campo y avanzó, con un movimiento de genio <b>dejó sorprendidos a Cristian Borja y al mismo tiempo a Allan Cervantes.</b> Y el argentino Cristian Espinoza falló el segundo tanto.El resultado no solo significó la eliminación de las Águilas en casa, sino también un nuevo golpe internacional para el conjunto mexicano, que no logró traducir su dominio en goles.Por su parte, <b>Nashville continúa construyendo</b> una campaña memorable, consolidándose como uno de los equipos revelación del torneo tras eliminar a otro gigante de la región y avanzar, por primera vez, a las semifinales del certamen.