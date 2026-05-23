  1. Legionarios

EN VIVO: Kervin Arriaga es titular con el Levante en cierre de infarto en España

EN DIRECTO | El hondureño Kervin Arriaga disputa una final por la salvación del Levante en la última jornada de la Liga de España.

EN VIVO: Kervin Arriaga es titular con el Levante en cierre de infarto en España
VS

El volante hondureño finaliza la temporada con el Levante de La Liga de España.

 Mario O. Figueroa
23 de mayo de 2026 a las 12:25

El Levante y Kervin Arriaga se juegan este sábado la permanencia en la última jornada de LaLiga. El cuadro granota visita La Cartuja para enfrentar a un Betis que ya selló su pase a la próxima edición de la Champions League y necesita terminar con la máxima puntuación posible. El catracho es titular en el partido.

¡La clavó en el ángulo! Luis Palma despide la temporada en Polonia con otro golazo

El Betis-Levante comenzará desde la 1:00 PM (hora de Honduras) y 9:00 PM de España, al igual que el resto de partidos para despedir el certamen. Entre otros juegos se disputará el Real Madrid-Athletic Club en el Santiago Bernabéu y Valencia-Barcelona en Mestalla.

Unime ahora al canal
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias