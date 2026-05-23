EN VIVO: Kervin Arriaga es titular con el Levante en cierre de infarto en España

El Levante y Kervin Arriaga se juegan este sábado la permanencia en la última jornada de LaLiga. El cuadro granota visita La Cartuja para enfrentar a un Betis que ya selló su pase a la próxima edición de la Champions League y necesita terminar con la máxima puntuación posible. El catracho es titular en el partido.
El Betis-Levante comenzará desde la 1:00 PM (hora de Honduras) y 9:00 PM de España, al igual que el resto de partidos para despedir el certamen. Entre otros juegos se disputará el Real Madrid-Athletic Club en el Santiago Bernabéu y Valencia-Barcelona en Mestalla.