El mensaje de Quioto a Keyrol Figueroa: "La gente siempre va a encontrar algo"

El futbolista hondureño Romell Quioto es reconocido por su labor solidaria con la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Como en años pasados estuvo presente para donar su camisa con el que anotó varios goles para el Al Faisaly. Con el equipo ascendió y se convirtió en figura, pero Romell no solo es bueno dentro de la cancha, si no que también fuera y este jueves lo demostró.



Quioto también habló de otros temas, su retiro de la Selección de Honduras, su inclusión de Keyrol Figueroa al nuevo proceso y también dio algunos detalles sobre su futuro, el cual puede cambiar de rumbo tras lo conseguido en Arabia Saudita.

Las palabras de Romell Quioto



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¿Qué te hizo pensar en cambiar de equipo? Uno trabaja para aportar, para ayudar al equipo donde uno está. Llegué a este club y conseguimos el ascenso, al final eso es lo importante. ¿Cómo está tu situación contractual con el Al Faisaly? Tenía contrato con el Al Najma, luego me moví por seis meses y ahora se terminó. Vamos a dejar todo en manos de Dios. Yo ya no tengo contrato en Arabia. ¿Te gustaría quedarte en Arabia Saudita? Quizá nunca lo he dicho y será la primera, me siento muy feliz en Arabia a pesar de lo lejos que es estar de casa, pero estoy contento, si me toca seguir, lo haré. Me he adaptado muy bien y no es fácil estar allá, piensan que es fácil y bonito, pero no, lo que pasa que cuando uno tiene propósitos se acopla a todo. Tomaste la decisión de retirarte de la selección de Honduras ¿Era el momento indicado? Son cosas que llegan en el momento justo y uno tiene que tomar decisiones. Me hice a un lado y a darle paso a los jóvenes. Seguís marcando goles, pero ya no para la selección. Sí, por ahí en su momento fue cuestionado, la gente se preguntaba por qué no me llamaban, cuando regresé aporté lo mejor de mí, siempre fui feliz en la selección. Levantaba la mano para venir, ahora solo me toca apoyar. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero sí cuesta. ¿Lograste ver el partido ante Perú? Sí, se ve bien y se ve el trabajo. Ojalá sigan mejorando para el bien de la selección. ¿Qué piensa de los nuevos jugadores que están llegando a la H como Keyrol Figueroa? Muy bien, es un gran jugador. Es un joven que ha tenido una formación bastante buena, criado en otro ámbito y le puede dar mucho a Honduras.