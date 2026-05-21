Mundial-Sub 17 Qatar 2026: sedes oficiales y el estreno del nuevo formato histórico

Mundial Sub-17 2026: curiosidades, estadios y jóvenes estrellas a seguir
El Mundial Sub-17 de Qatar 2026 promete convertirse en uno de los torneos juveniles más grandes e innovadores de la historia.
La FIFA apostó nuevamente por Qatar como sede tras el éxito de la edición anterior y confirmó que el país albergará el certamen hasta 2029, convirtiéndose en la casa oficial del fútbol juvenil durante cinco años consecutivos.
Una de las principales novedades será el nuevo formato con 48 selecciones participantes, el doble de las que competían anteriormente, lo que permitirá más partidos, más talento y una representación global mucho más amplia.
Los equipos estarán divididos en 12 grupos de cuatro selecciones y avanzarán a la fase eliminatoria los dos primeros de cada grupo junto a los ocho mejores terceros. Así quedaron los grupos hoy que fueron sorteados: Honduras se medirá ante Japón, Colombia y Serbia.
El torneo se disputará principalmente en el moderno complejo Aspire Zone, ubicado en Al Rayyan, muy cerca de Doha. El complejo cuenta con más de seis campos profesionales de fútbol.
Mientras que la gran final se jugará en el histórico Khalifa International Stadium, uno de los escenarios más emblemáticos de Qatar y sede también de la Copa del Mundo de 2022.
Además, otra de las curiosidades más llamativas es que el Mundial Sub-17 dejará de jugarse cada dos años para pasar a celebrarse anualmente, una decisión histórica tomada por la FIFA para potenciar el desarrollo juvenil y dar más oportunidades a las nuevas generaciones.
Qatar 2026 también será una enorme vitrina para descubrir futuras estrellas mundiales. Históricamente, este campeonato ha servido como trampolín para jugadores que luego dominaron el fútbol internacional, como Neymar, Ronaldinho, Toni Kroos y Phil Foden.
Para esta edición ya comienzan a aparecer jóvenes talentos que generan expectativa en academias y selecciones juveniles alrededor del mundo, mientras clubes europeos y cientos de scouts seguirán muy de cerca el torneo buscando a las próximas joyas del fútbol mundial.
En cuanto a información reciente, la FIFA confirmó que el campeonato se jugará entre noviembre y diciembre de 2026 bajo un sistema centralizado que facilitará la logística, movilidad y asistencia de aficionados.
El éxito organizativo y la gran asistencia registrada en la edición anterior terminaron convenciendo al organismo de mantener el proyecto en territorio qatarí.
Además, el nuevo formato abre mayores posibilidades para selecciones de Concacaf, incluyendo a Honduras, que sueña con volver a competir en la élite juvenil y mostrar una nueva generación de futbolistas catrachos en el escenario mundial.
La Selección Sub-17 es dirigida por Merling Paz, quien cuenta con un plantel que mezcla talento nacional y jóvenes legionarios. En la última convocatoria destacaron nombres como David Paz, del Cincinnati FC; Erick Galindo, de Fundación Marcet; Gerald Arzú, del Brooklyn United; Jefferson Moradel, del Inter Miami; y Julián Martínez, del Boston Greater, hijo del exfutbolista Walter "Pery" Martínez (QDDG).
La H disputará su séptima participación en un Mundial Sub-17. Sus anteriores apariciones fueron en Corea del Sur 2007, Nigeria 2009, Emiratos Árabes Unidos 2013, Chile 2015, India 2017 y Qatar 2025, por lo que la Bicolor volverá a hacerse presente en la máxima cita juvenil del fútbol mundial con la ilusión de realizar una destacada actuación.