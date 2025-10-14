Enorme gesto de Andy Najar: su último partido en Honduras con la Selección y se despide cumpliéndole el sueño a un niño

Andy Najar disputó anoche su último partido eliminatorio en Honduras con la Selección. El lateral, de 32 años, se despidió de la afición catracha tras la contundente victoria sobre Haití (3-0) que mantienen a la Bicolor con el sueño de clasificar al cuarto Mundial de su historia. Una vez finalizado el encuentro en el Estadio Nacional, y antes de abordar el autobús del equipo, Najar le cumplió el sueño a un niño catracho que lo esperaba en las afueras del inmueble.

Se trata del pequeño Samuel, quien estaba de cumpleaños y viajó con su padre desde Choloma hasta la capital para presenciar el encuentro e intentar conocer a su ídolo. Y al final pudo cumplir su gran deseo. "Andy Najar, regáleme su camiseta. Viajé desde Choloma, Cortés, con mi papá. Estoy de cumpleaños, gracias", fue la pancarta que mostró Samuel para el lente de Diario Diez, cuando estaba por iniciar el partido, sin imaginar que horas más tarde tendría la oportunidad de conocer al jugador.

Najar se enteró de la situación y no dudó en compartir con el menor tras el compromiso, que se fue muy feliz del inmueble al llevarse la camiseta del futbolista. "Soy de Choloma. Me esperaba este regalo", expresó el pequeño aficionado. "La voy a poner en un cuadro", añadió antes que su padre tomara la palabra para los micrófonos de Diario Diez. "La verdad me siento muy feliz por él, yo andaba trajabando y me dijo que lo trajera porque es su cumpleaños. Uno de los sueños era que le regalaran una camiseta, especialmente de Andy Najar. Se ha cumplido el sueño. Cuando uno es niño quiere lograr todo esto y son los recuerdos que nunca va a olvidar", sostuvo el papá de Samuel. "Me pidió que se la colgara en un cuadro en cuarto de él, que lo iba a recordar toda su vida. Tremendo regalo. Estoy agradecido con Andy Najar", cerró el padre de Samuel, quien festejaba sus 13 años.