Enorme gesto de Andy Najar: su último partido en Honduras con la Selección y se despide cumpliéndole el sueño a un niño

De esta manera,<b> Andy Najar</b> dijo adiós a la afición hondureña y ahora se reportará con su club, el <b>Nashville </b>de la MLS. Será el próximo 13 y 18 de noviembre cuando se reincorpore a la Selección para afrontar las dos últimas jornadas de eliminatorias ante <b>Nicaragua </b>y <b>Costa Rica</b>, respectivamente. La Bicolor retomó el primer puesto del Grupo C tras vencer a <b>Haití </b>y suma ocho puntos. Los ticos registran seis unidades en la segunda plaza, los caribeños se quedaron en el tercer lugar con cinco y <b>Nicaragua </b>es último con apenas uno.