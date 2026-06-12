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Maratón La Prensa: fiesta, sorpresas y largas filas en la entrega de kits

Este viernes comenzó la entrega de kits para la Maratón La Prensa: largas filas, emoción, sorpresas y actividades en Expocentro

12 de junio de 2026 a las 15:32
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Este viernes 12 de junio comenzó la entrega de kits en Expocentro previo al gran inicio de la edición de oro de la Media Maratón La Prensa-Gatorade. FOTOS: YOSEPH AMAYA.

 Mario O. Figueroa
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San Pedro Sula nuevamente tendrá fiesta deportiva y entramos en la recta final para el inicio del esperado evento deportivo.
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Cientos de personas han llegado desde tempranas horas a la Expo Maratón para reclamar sus kits.
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La entrega se lleva a cabo en el Salón Los Zorzales de Expocentro. Los participantes deben presentar su recibo de inscripción y su tarjeta de identidad para reclamar sus accesorios.
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Asimismo, los patrocinadores llevaron muchas sorpresas y juegos para los incritos en la Media Maratón La Prensa-Gatorade.
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Los atleta pueden disfrutar de varias actividades en la Expo Maratón que está cargada de muchas sorpresas.
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Esta es una edición histórica. Se cumplirán 50 años desde su creación y los corredores no se quieren perder de la fiesta deportiva.
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Cientos de personas han llegado este viernes a Expocentro en el día 1 de la entrega de kits.
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Nuestros colaboradores y patrocinadores estarán en Expocentro hasta las 7:00 de la noche.
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Varias son las actividades en las que pueden participar y llevar productos de cada uno de ellos.
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Esta es la hermosa camiseta que lucirán los corredores en la edición 50 de la Media Maratón La Prensa-Gatorade.
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Cada corredor tendrá la oportunidad de personalizar su kit de acuerdo con sus preferencias.
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Miles de personas formarán parte de una nueva edición de la Media Maratón La Prensa-Gatorade.
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La entrega se realizará en dos fases: la primera que inició este viernes y la segunda este sábado 13 de junio siempre en Expocentro.
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¡Fervor y alegría en la Expo Maratón en San Pedro Sula! Los runners ya se preparan para la competencia.
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Cada uno de los atletas podrán disfrutar de todos estos productos gracias a los patrocinadores.
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Los corredores pueden disfrutar de las actividades de nuestros patrocinadores en cada uno de los stand.
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Miles de personas formarán parte de una nueva edición de la Media Maratón La Prensa-Gatorade.
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"GOCAS", encargados del diseño de la camiseta de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade para esta edición 50.
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