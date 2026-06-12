Marathón firma su quinto fichaje, Juticalpa sorprende y Motagua despide a dos

Deiby Flores es presentado, Juticalpa FC saca la chequera y Real España busca bicampeón centroamericano: estos son los rumores y fichajes en el mercado de Honduras.
Daniel Indio Zagueiro: Diario DIEZ conoció que el brasileño será nuevo jugador del Juticalpa FC y se desempeña como central o como contención dentro del terreno de juego.
Allison Pedro: Otro fichaje brasileño que traerá el conjunto 'Canechero', también se desempeña como central dentro del esquema táctico y en las próximas semanas se oficializará su llegada.
Dester Monico: Dester Mónico será nuevo jugador del Juticalpa FC. Todo acordado entre el jugador y el club para ser nuevo refuerzo tras su paso por Victoria, club que descendió a la segunda división.
Aloísio Pires Alves: El ex defensa brasileño, leyenda del Porto y capitán del Barcelona de España, asistente de Mourinho y Johan Cruyff, será el nuevo técnico del Juticalpa FC.
Platense: El presidente del club, Christian Andrés, reveló que tendrán entre 12 a 14 futbolistas de bajas de cara a la próxima campaña.
Ofir Padilla: Se le venció su contrato con el Platense FC y no fue renovado. "fue mucho más que un equipo", escribió en su mensaje de despedida.
Dani Turcios: Tendrá una nueva experiencia como DT, y será al mando del Club Deportivo San Rafael de la Liga de Ascenso.
Harold Fonseca: El portero se le venció su contrato con el Olancho FC, no fue renovado y ahora defenderá los colores del CD Victoria.
Walter 'El Colocho' Martínez: Regresa luego de haber dejado al Victoria, ahora defenderá los colores del Génesis Policía Nacional.
Pablo Lavallén: El estratega argentino finalmente no renovó su contrato con el Marathón y por ende, no seguirá dirigiendo a los verdolagas .
Yeison Mejía: Se olvida del Olancho FC y se suma a los nuevos fichajes del Marathón, club con el que firmó contrato por un año.
Natanael Agurcia: Es nuevo fichaje del Marathón, llega de jugar en ligas burocráticas en los Estados Unidos y reveló a DIEZ que firmó un contrato por los próximos tres años con el Monstruo Verde.
Silvio Rudman: Es el nuevo técnico del Marathón, llega a ocupar el puesto que dejó Pablo lavallén. Ha tenido recorrido en las Fuerzas Básicas del Pachuca, también trabajó con Lobos BUAP y Coyotes de Tlaxcala.
Samuel Card: Marathón continúa reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura 2026 y este jueves DIEZ conoció que el jugador de 20 años se convirtió en nuevo fichaje esmeralda.
Carlos Meléndez: "El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, el defensor hondureño Carlos Meléndez, ha dejado de formar parte de nuestra institución", así despidió el Ciclón Azul al central.
Marcelo Santos: "El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, el defensor central Marcelo Santos, ha dejado de formar parte de nuestra institución", expresa el comunicado del club despidiendo al veterano jugador.
Jack Jean-Baptiste: Real España ha hecho todo lo posible para que se quede, pero el Olimpia le rechaza toda oferta por el volante que también el Liberia de Costa Rica se interesó en él.
Jeffry Miranda: El Motagua ha puesto los ojos en el joven delantero, aunque el que acaba de defender los colores del Génesis PN tiene ofertas de los Estados Unidos.
Alejandro Bran: El volante tico estaba en la mira de Real España, pero se convirtió en refuerzo del Petrolul de Rumania. Firmó por dos años.
OFICIAL: Tal como lo adelantó Diario DIEZ, Deiby Flores ha sido anunciado oficialmente como nuevo futbolista del Petro de Luanda de Angola, equipo donde también milita el hondureño Jonathan Rubio.