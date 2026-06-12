¿Y Neymar? Ancelotti con enorme sorpresa en el 11 titular para debut de Brasil

Brasil juega este sábado 13 de junio ante Marruecos por el grupo C, inicia a las 4 de la tarde, hora de Honduras, en la ciudad de New Jersey. Este es el posible 11 titular de la Canarinha.
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, vivirá de forma especial su debut como técnico mundialista de la Canarinha.
PORTERO: Alisson se quitó presión de cara a defender el arco de Brasil en la rueda de prensa este jueves, en el hotel The Ridge en Basking Ridge en New Jersey.
LATERAL DERECHO: Danilo da Silva será el encargado de una de las posiciones que saben explotar bien en la selección de Brasil.
DEFENSA CENTRAL: Marquinhos es el caudillo de la zona baja de Brasil para esta Copa del Mundo.
DEFENSA CENTRAL: Gabriel viene de ser finalista con Arsenal en la Champions League y está llamado a responder en la zona baja.
LATERAL IZQUIERDO: Alex Sandro tiene la confianza de Carlo Ancelotti como el carrilero izquierdo.
MEDIOCAMPO: Casemiro aportará experiencia como un gran líbero.
Bruno Guimaraes contribuirá con su picardía con el esférico por el lado izquierdo del medio campo.
Lucas Paqueta es otro de los elegidos por Ancelotti para ayudar en el mediocampo de la Canarinha.
ATAQUE: Vinicius Jr es titular inamovible para Brasil y es llamado a liderarla en esta justa.
Raphinha será el otro extremo para Brasil y crear las ocasiones de gol, además que sabe ser buen goleador.
El imponente Igor Thiago está ganando el pulso para ser el hombre en el ataque, el 9 de Brasil ante Marruecos y ser la gran sorpresa en la alineación titular.
SUPLENTES: Martinelli es uno de los suplentes de lujo que tiene Brasil en estos momentos.
Endrick tendrá que esperar turno debido a la alta competición y experiencia de los demás.
Neymar sigue con sus problemas físicos y no es probable que juegue este sábado ante Marruecos.