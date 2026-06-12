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¿Y Neymar? Ancelotti con enorme sorpresa en el 11 titular para debut de Brasil

Brasil juega este sábado 13 de junio ante Marruecos por el grupo C, inicia a las 4 de la tarde, hora de Honduras, en la ciudad de New Jersey.

12 de junio de 2026 a las 16:23
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Brasil juega este sábado 13 de junio ante Marruecos por el grupo C, inicia a las 4 de la tarde, hora de Honduras, en la ciudad de New Jersey. Este es el posible 11 titular de la Canarinha.
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El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, vivirá de forma especial su debut como técnico mundialista de la Canarinha.
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PORTERO: Alisson se quitó presión de cara a defender el arco de Brasil en la rueda de prensa este jueves, en el hotel The Ridge en Basking Ridge en New Jersey.
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LATERAL DERECHO: Danilo da Silva será el encargado de una de las posiciones que saben explotar bien en la selección de Brasil.
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DEFENSA CENTRAL: Marquinhos es el caudillo de la zona baja de Brasil para esta Copa del Mundo.
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DEFENSA CENTRAL: Gabriel viene de ser finalista con Arsenal en la Champions League y está llamado a responder en la zona baja.
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LATERAL IZQUIERDO: Alex Sandro tiene la confianza de Carlo Ancelotti como el carrilero izquierdo.
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MEDIOCAMPO: Casemiro aportará experiencia como un gran líbero.
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Bruno Guimaraes contribuirá con su picardía con el esférico por el lado izquierdo del medio campo.
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Lucas Paqueta es otro de los elegidos por Ancelotti para ayudar en el mediocampo de la Canarinha.
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ATAQUE: Vinicius Jr es titular inamovible para Brasil y es llamado a liderarla en esta justa.
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Raphinha será el otro extremo para Brasil y crear las ocasiones de gol, además que sabe ser buen goleador.
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El imponente Igor Thiago está ganando el pulso para ser el hombre en el ataque, el 9 de Brasil ante Marruecos y ser la gran sorpresa en la alineación titular.
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SUPLENTES: Martinelli es uno de los suplentes de lujo que tiene Brasil en estos momentos.
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Endrick tendrá que esperar turno debido a la alta competición y experiencia de los demás.
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Neymar sigue con sus problemas físicos y no es probable que juegue este sábado ante Marruecos.
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