Gerardo Ramos revela lo que más le sorprende de José Molina y los dos amistoso para junio: "Estamos enfocados en el 2030"

Hay mucha expectativa con este nuevo proyecto de la Selección Nacional que está comandado por Francis Hernández y José Francisco Molina y la ambición de todos los amantes del fútbol en el país es que se cumplan los objetivos de ahora en adelante. Luego de la salida de la Bicolor, nos encontramos a Gerardo Ramos, director de operaciones de la FFH, y muy amable se detuvo unos minutos para charlar amplio de lo que pasó con el proyecto de Rueda y de la planificación que tienen con el cuerpo técnico español.

El directivo no olvida lo sucedido en noviembre con la H, pero invita a todos los involucrados a darle la vuelta a la página. “Nosotros ya estamos con una nueva ilusión, ya estamos enfocados en el Mundial para el 2030 que es parte de los objetivos”, comentó ante los micrófonos de Diario Diez. Ramos es consciente que hay un sector importante que no quieren a la actual directiva de la FFH, pero también les mandó un mensaje directo. Por último, habló un poco de la gira que realizará el cuerpo técnico de Honduras, al finalizar la presente fecha Fifa y confirmó que ya se están ultimando los detalles para concretar los amistosos del cuadro patrio para el 6 y 9 de junio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

-ENTREVISTA CON GERARDO RAMOS-



Hay mucho trabajo después del fracaso del proceso mundialista anterior, ¿así lo viven ustedes como FFH? El fútbol no para. Después de un mal sabor de boca, pues hay que recomponerse y seguir adelante y ya se han hecho los movimientos, el presidente y el Comité Ejecutivo inmediatamente después de lo sucedido en noviembre comenzamos a planificar y ya ha ido tomando forma esa planificación, incorporamos a un director deportivo de muy alta experiencia, muy reconocido a nivel internacional. Bueno, fue el director deportivo de la Federación Española donde se consiguieron muchos logros, no es lo mismo esta federación que la española, lógicamente, pero viene con un plan de trabajo que estamos ejecutándolo, ya se consiguió el cuerpo técnico. Recuerden que en otros años, en este tiempo estábamos con un cuerpo técnico interino y viendo a ver qué pasaba, ahorita no, a los 2 meses de haber concluido la clasificatoria del proceso anterior ya teníamos director deportivo y a los 3 meses ya cuerpo técnico completo, todo español y con alta experiencia y trabajando para esta nueva ilusión que es el Mundial del 2030 y con toda la reorganización que se está haciendo, muestra de ello es ya por lo menos tener partido amistoso en Madrid, allí en el estadio de Leganés, una gestión de Francis y en la parte administrativa pues obviamente intervengo como siempre lo he hecho con todos los partidos anteriores. Estamos ya por confirmar los dos partidos de junio previo al Mundial que ya estamos en las negociaciones finales y van a ser buenos encuentros y la Selección pues va a seguir teniendo buenos fogueos de cara a lo que viene el segundo semestre que ya en septiembre, octubre y noviembre pues tenemos ya la primera competencia oficial que es Nation League. ¿Aún duele levantarse y saber que no vamos a estar en el Mundial del 2026?



Claro que sí, no viéndome como empleado de la Federación, sino como hondureño. Yo antes de comenzar en este trabajo hace 15 años atrás era fanático de la Selección y los fracasos anteriores desde el 2000, desde 1982, todo lo que hubo, también lo sufrí y también sentí la felicidad cuando clasificamos al 2010 y ya como parte de esta Selección que clasificamos al Mundial de Brasil 2014. Obviamente en los tres procesos anteriores que no se nos han dado el resultado, con Pinto nos quedamos ahí por una diferencia de un gol, el repechaje fue difícil, el proceso del profesor Coito sí, un proceso que no funcionó bien desde el principio y este proceso no perdimos partidos, íbamos súper bien y tristemente solo se pierde un partido y quedamos fuera de este Mundial que era tan importante y tan cercano a nuestro país. Pero si nos ponemos a ver el pasado en cualquier actividad que tengamos y si solo pasamos pensando en el pasado, pues no vamos a corregir ni vamos a avanzar. Nosotros ya estamos con una nueva ilusión, ya estamos enfocados en el Mundial para el 2030 que es parte de los objetivos. Es una planificación en todas las áreas, en todas las selecciones, en todas las categorías femeninas y masculinas, es una reingeniería, una nueva planificación, una nueva metodología y en eso estamos enfocados para comenzar a cosechar éxitos en todas las categorías y que las categorías menores se fortalezcan, las sub-20, las sub-17, porque dentro de 2 años ya cuando comencemos la clasificatoria muchos de estos jugadores van a poder ser parte de la Selección Mayor. ¿Qué me puede decir de la idea de la FFH con este cuerpo técnico?



Estamos comprometidos no solo ellos, está comprometido el presidente, secretario general, Comité Ejecutivo, todos los que trabajamos en la Federación porque no solo es lo que ustedes ven en un partido, atrás de todas las selecciones, atrás de la Federación, hay muchas personas que trabajan en diferentes áreas como una empresa, no solo son los jugadores, sino que hay muchos empleados que hacen muchas cosas, acuérdese que hay relaciones con Concacaf, con FIFA, hay administración, hay contabilidad, hay auditoría interna, hay mercadeo, multimedia, o sea, un montón de departamentos y la Federación no solo en la Selección Mayor. ¿Siente que ha cambiado la ilusión de la gente? Hay de todo, hay gente que no nos puede ni ver, pero hay mucha gente que sí nos ha dado el apoyo, que saben que al final esto es un deporte, es un juego que nada por mucho que se haga en la parte administrativa o en la parte logística cambia un resultado porque son deportistas. Entonces sí hemos recibido mucho apoyo. Repito, no todo mundo comparte la opinión, siempre va a haber en esto del fútbol gente con opiniones adversas.