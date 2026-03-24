Leandro Padilla señala cuáles son sus cualidades y al futbolista que admira en Honduras: "Me gusta como juega"

El nacido en <b>Miami, Florida </b>pero con raíces hondureñas también reveló a sus referentes en el fútbol: admira al exseleccionado catracho <b>Wilson Palacios </b>por su estilo de juego, mientras que a nivel internacional tiene como ejemplo al alemán <b>Toni Kroos</b>."Admiro a Wilson Palacios porque es un buen jugador y me gusta como juega, en el campo internacional a Toni Kroos", mencionó el jugador que también tiene raíces nicaragüenses.Por último, dejó un mensaje para los hondureños que residen en España y que podrían asistir al encuentro ante los incas: “Que nos apoyen, intentaremos ganar ese partido”, concluyó Padilla.