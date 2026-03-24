Leandro Padilla señala cuáles son sus cualidades y al futbolista que admira en Honduras: "Me gusta como juega"

El joven Leandro Padilla se ha convertido en uno de los nombres que más ilusión genera en la nueva etapa de la Selección de Honduras, tras ser incluido en la primera convocatoria del técnico José Francisco Molina para el amistoso ante Perú del próximo 31 de marzo. Con apenas 16 años de edad, el mediocampista que milita en la academia del Inter Miami de la MLS, arribó este martes 24 de marzo a España para sumarse por primera vez a la selección absoluta de Honduras y no pudo ocultar su nerviosismo, pero también su emoción por esta oportunidad de vestir la camiseta de la Bicolor.

Leandro Padilla llegó al hotel Segovia Sierra de Guadarrama, que será el búnker de la escuadra hondureña, y en charla exclusiva con el enviado especial de Diario DIEZ, compartió su alegría por el llamado recibido. “Estamos un poquito cansados tras el viaje, pero me siento muy alegre de estar aquí y, como todo mundo ya sabe, es mi primera vez, pero es una enorme alegría”, expresó el talentoso centrocampista. Padilla es consciente de que no será fácil sumar minutos en el amistoso ante Perú, pero confía en su trabajo para ganarse una oportunidad de debutar con la H: “Mi objetivo es que se pueda ganar el partido que disputaremos contra Perú y poder entrenar bien”, remarcó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sobre sus cualidades dentro del campo, el juvenil fue claro: “Mis trazos largos cuando sale el equipo, controlar los tiempos y los pases filtrados”, puntualizó.