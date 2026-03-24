Mientras Messi gana 20 millones de dólares, este será el salario de Griezmann como nueva figura de Orlando City

También es el cuarto jugador con más partidos en la historia del club, con 488. Sólo los superan Koke Resurrección, Adelardo Rodríguez y Jan Oblak.Historia absoluta del Atlético, primer goleador del estadio Metropolitano (el 16 de septiembre de 2017 en el minuto 61 del partido de la Liga frente al Málaga), campeón del mundo mientras militó en el conjunto rojiblanco (el 15 de julio de 2018 con la selección francesa en el estadio Luzhniki de Moscú) y Balón de Bronce en dos ocasiones con el Atlético (en 2016 y 2018), Griezmann ha ganado tres títulos con su actual equipo: una Supercopa de España en 2014, otra de Europa en 2018 y una liga Europa en 2017-18, antes de irse en 2019 al Barcelona y volver en 2021 a su ‘casa’.Aún lamenta el penalti fallado en la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en 2016 en San Siro, cuando su rival vencía por 1-0 en la segunda parte. Es la única final que ha perdido. Después, empató Yannick Carrasco. En la tanda final, él marcó su lanzamiento, pero Juanfran Torres estrelló el suyo contra el poste. Un desquite pendiente en la Champions, otro de los desafíos en los meses que le quedan en el Atlético.Admirador del deporte norteamericano, su siguiente destino será el Orlando City, que ocupa actualmente la antepenúltima posición de la clasificación de la Conferencia Este de la Major League Soccer estadounidense, con un triunfo en cinco jornadas, y que destituyó a su entrenador, Óscar Pareja, la pasada semana."Traer a Antoine a Orlando es un momento histórico no solo para nuestro club, sino también para nuestra ciudad, nuestros seguidores y para la Major League Soccer", explicó Mark Wilf, propietario y presidente del Orlando City, en declaraciones a la página web oficial del club."Es uno de los jugadores más talentosos, destacados e influyentes de su generación. Nuestro objetivo es construir de forma constante una plantilla de nivel campeón cada año y añadir a un jugador de clase mundial como Antoine refuerza ese compromiso y nuestra fe en lo que el club puede lograr", añadió."Antoine es un futbolista completo, creativo, inteligente y es un ganador como ha demostrado en los sitios más importantes", expuso Ricardo Moreira, director general y deportivo del Orlando City."Más allá de su talento, aporta liderazgo, una motivación incansable y una mentalidad de campeón que elevará a todos los que le rodean. Esta es una firma de declaración para nuestro club y grupo propietario. Estamos encantados de dar la bienvenida a Antoine y a su familia en Orlando", abundó. El Orlando City, fundado en 2010, juega sus partidos en el estadio Inter&amp;Co, con capacidad para 25.000 espectadores.