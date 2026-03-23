Internacionales

Klopp habló sin tapujos sobre su posible llegada al Real Madrid: "Si ellos me hubieran llamado..."

El entrenador alemán fue nuevamente consultado por los rumores que los colocan en el entidad merengue.

2026-03-23

Jurgen Klopp volvió a ser preguntado sobre la posibilidad de tomar las riendas del Real Madrid la próxima temporada. El técnico alemán trabaja desde hace un año como Director Global de Fútbol de Red Bull y asegura que todavía no está jubilado en los banquillos.

Sin embargo, Klopp desmintió categóricamente su llegada al conjunto blanco en un evento en Múnich. Se mostró visiblemente confundido por todos los rumores que han rodeado a su futuro en los últimos meses.

"Si ellos me hubieran llamado, se habría sabido en algún momento. Pero todo esto son tonterías. No han llamado ni una sola vez, ni una. Mi agente está ahí, pueden preguntarle. Tampoco lo han llamado a él", aseguró el entrenador ante los periodistas reunidos en la sala.

Klopp parace estar cansado por ser el protagonista de muchos rumores. "Imaginen cuánto tiempo llevamos ya con esta historia del Real Madrid. Y se supone que también voy a entrenar al Atlético de Madrid, quizá al mismo tiempo", dijo con ironía.

No obstante, el DT considera que "para mi edad en la vida estoy bastante avanzado, pero como entrenador no estoy completamente acabado. No he alcanzado la edad de jubilación. Quién sabe lo que vendrá en los próximos años. Pero no hay nada planeado".

Y fue en ese momento cuando intentó no cerrar la puerta completamente. "Lo siento, Madrid. Primero tienes que llamar antes de que pueda decir algo", apuntó Klopp que parece tener muchas ganas de regresar a los banquillos.

Lo cierto es que el tren del Real Madrid para Klopp parece estar pasando con el gran rendimiento que está consiguiendo Álvaro Arbeloa, aunque el teutón sabe que el fútbol puede cambiar de un día para otro.

"¿Cómo tendría que ser la situación? Que el Madrid me llame y diga: 'Oye Jürgen, ¿puedes imaginártelo?’. Que Florentino Pérez al teléfono me diga: 'Jürgen, ¿qué tal? ¿Te apetece?'. Me molesta que los periodistas saquen este tipo de informaciones que son mentira. Y luego tengo que estar respondiendo constantemente", sentenció.

