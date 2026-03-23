Klopp habló sin tapujos sobre su posible llegada al Real Madrid: "Si ellos me hubieran llamado..."

"Si ellos me hubieran llamado, se habría sabido en algún momento. Pero todo esto son tonterías. No han llamado ni una sola vez, ni una. Mi agente está ahí, pueden preguntarle. Tampoco lo han llamado a él", aseguró el entrenador ante los periodistas reunidos en la sala.<b>Klopp </b>parace estar cansado por ser el protagonista de muchos rumores. "Imaginen cuánto tiempo llevamos ya con esta historia del Real Madrid. Y se supone que también voy a entrenar al Atlético de Madrid, quizá al mismo tiempo", dijo con ironía.No obstante, el DT considera que "para mi edad en la vida estoy bastante avanzado, pero como entrenador no estoy completamente acabado. No he alcanzado la edad de jubilación. Quién sabe lo que vendrá en los próximos años. Pero no hay nada planeado".