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Tabla de posiciones Premier League: Manchester City terminó goleando y pone toda la presión al Arsenal

El equipo de Pep Guardiola se impuso sobre el Brentford y se coloca a dos puntos de los 'Gunners'.

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2026-05-09

El Manchester City no se rinde. Quiere pelear esta Premier League hasta el final. Le costó, tuvo que esperar 60 minutos y a una genialidad de Jeremy Doku, pero doblegó al Brentford (3-0) y traspasa toda la presión al Arsenal, que visita este domingo al West Ham.

Los dirigidos por Pep Guardiola se resarcieron del empate contra el Everton del pasado lunes con una goleada este sábado en el Etihad Stadium, ante un equipo que se juega por primera vez meterse en competiciones europas.

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Durante 60 minutos, el City parecía listo para terminar de entregar la Premier. La pelotita no quería entrar. Erling Haaland falló varias ocasiones, los intentos de Doku por la banda acababan en nada y había la sensación de que el Brentford podría enganchar una contra y poner en jaque el aliento final de arrebatar la liga al Arsenal.

Con media hora por delante, Guardiola movió el banquillo. Metió a Phil Foden y Omar Marmoush y la apuesta le salió bien. Escasos segundos después de entrar Foden, el inglés sacó un córner en corto para Doku. El belga, héroe contra el Everton con dos tantos, trató de tirar una pared con Foden, pero Damsgaard lo bloqueó y le devolvió la pelota a Doku.

El extremo belga probó fortuna. Si contra el Everton habían entrado dos golazos, por qué no de nuevo. Y la pelota se curvó hacia la escuadra. El City respiraba, lo más difícil estaba hecho.

En los siguientes compases, Foden pudo anotar un doblete y Haaland, de tacón amplió la distancia en el marcador. En la otra área el Brentford reclamó un penal de Matheus Nunes, pero ni el árbitro ni el VAR estuvieron interesados.

En el tiempo de descuento, Marmoush marcó su tanto y el cuadro local pegó un buen bocado a la diferencia de goles, en caso de que sea necesaria para determinar al campeón. El Arsenal tiene un +41 y el City un +40.

La victoria pone al City con 74 puntos y a solo dos del Arsenal (76). Los 'Gunners' visitarán este domingo al West Ham en el que apunta a ser el duelo más complicado que les queda en esta Premier, ya que los de 'Hammers' necesitan ganar para no complicarse la permanencia.

Al City le queda aún jugar contra el Crystal Palace, Bournemouth y Aston Villa, mientras que el Arsenal, después del West Ham, solo tendrá por delante al Burnley, ya descendido, y al Palace.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

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Redacción web
Agencias EFE

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