Tabla de posiciones Premier League: Manchester City terminó goleando y pone toda la presión al Arsenal

El <b>Manchester City</b> no se rinde. Quiere pelear esta Premier League hasta el final. Le costó, tuvo que esperar 60 minutos y a una genialidad de<b> Jeremy Doku</b>, pero doblegó al <b>Brentford </b>(3-0)<b> </b>y traspasa toda la presión al <b>Arsenal</b>, que visita este domingo al <b>West Ham</b>.Los dirigidos por <b>Pep Guardiola</b> se resarcieron del empate contra el <b>Everton </b>del pasado lunes con una goleada este sábado en el Etihad Stadium, ante un equipo que se juega por primera vez meterse en competiciones europas.