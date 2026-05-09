Tabla de posiciones Premier League: Manchester City terminó goleando y pone toda la presión al Arsenal

Los dirigidos por Pep Guardiola se resarcieron del empate contra el Everton del pasado lunes con una goleada este sábado en el Etihad Stadium, ante un equipo que se juega por primera vez meterse en competiciones europas.

El Manchester City no se rinde. Quiere pelear esta Premier League hasta el final. Le costó, tuvo que esperar 60 minutos y a una genialidad de Jeremy Doku , pero doblegó al Brentford (3-0) y traspasa toda la presión al Arsenal , que visita este domingo al West Ham .

Durante 60 minutos, el City parecía listo para terminar de entregar la Premier. La pelotita no quería entrar. Erling Haaland falló varias ocasiones, los intentos de Doku por la banda acababan en nada y había la sensación de que el Brentford podría enganchar una contra y poner en jaque el aliento final de arrebatar la liga al Arsenal.

Con media hora por delante, Guardiola movió el banquillo. Metió a Phil Foden y Omar Marmoush y la apuesta le salió bien. Escasos segundos después de entrar Foden, el inglés sacó un córner en corto para Doku. El belga, héroe contra el Everton con dos tantos, trató de tirar una pared con Foden, pero Damsgaard lo bloqueó y le devolvió la pelota a Doku.

El extremo belga probó fortuna. Si contra el Everton habían entrado dos golazos, por qué no de nuevo. Y la pelota se curvó hacia la escuadra. El City respiraba, lo más difícil estaba hecho.

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En los siguientes compases, Foden pudo anotar un doblete y Haaland, de tacón amplió la distancia en el marcador. En la otra área el Brentford reclamó un penal de Matheus Nunes, pero ni el árbitro ni el VAR estuvieron interesados.