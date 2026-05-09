Arbeloa rompe el silencio sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni: "No acusaré a nadie"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, defendió a sus futbolistas a pesar del clima de tensión reciente que se vive en el vestuario, con el enfrentamiento entre el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurelien Tchouaméni como punto álgido, a la vez que expresó que considera “una traición” que se “filtren este tipo de cosas” de su equipo.“Que se filtren cosas que pasan en el vestuario es una traición al Real Madrid. Y me entristece mucho”, señaló en rueda de prensa Arbeloa, que no ha querido “acusar” y ni “apuntar” al origen de dichas filtraciones.