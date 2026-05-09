Convocatoria Real Madrid: la decisión que tomó Arbeloa con Tchouaméni para enfrentar al Barcelona

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, aseguró que, pese a su pique con el uruguayo Fede Valverde, el francés Aurelien Tchouaméni “estará en la convocatoria” del Clásico del domingo ante el FC Barcelona, al igual que su compatriota Kylian Mbappé, ya recuperado de su lesión.“Mañana Tchouaméni estará en la convocatoria”, contestó Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido contra los azulgrana.Eso sí, no quiso especificar si será titular o no en el encuentro tres días después de que el enfrentamiento con Valverde acabara con este con traumatismo craneoencefálico, tras golpearse con una mesa al caerse en plena discusión.