Hora, día y canal para ver el Clásico Barcelona vs Real Madrid: En vivo por ViX Premium en tu plan Tigo

Este domingo se paraliza el planeta en uno de los clásicos más esperados del mundo cuando Barcelona reciba al Real Madrid en un partido que puede definir el título de liga para los azulgranas en el Camp Nou.

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El Barcelona llega tocado sin su máxima estrella, Lamine Yamal, pero ya tiene recuperado a Raphinha, quien viene de una larga lesión y es uno de los jugadores que más daño le hacen al Real Madrid ya que estos son partidos donde las estrellas sacan lo mejor.