Internacionales

Hora, día y canal para ver el Clásico Barcelona vs Real Madrid: En vivo por ViX Premium en tu plan Tigo

Si Barcelona gana se coronará campeón por lo que es uno de los clásicos más esperados de los últimos años. Real Madrid intentará a toda costa que no haya fiesta en el Camp Nou

  • Hora, día y canal para ver el Clásico Barcelona vs Real Madrid: En vivo por ViX Premium en tu plan Tigo

    Barcelona se mide a un Real Madrid que viene en llamas tras las pelas que se han vivido a lo interior del club en la última semana. Fotos cortesía FC Barcelona y Real Madrid
2026-05-06

Este domingo se paraliza el planeta en uno de los clásicos más esperados del mundo cuando Barcelona reciba al Real Madrid en un partido que puede definir el título de liga para los azulgranas en el Camp Nou.

¿Dónde ver el partidazo en Honduras? El clásico español será transmitido en ViX Premium en tu plan Tigo y es fácil adquirir los servicios si todavía no los tienes. Puedes activarlo por solo 165 lempiras al mes en tu plan postpago o residencial.

Si todavía no lo tienes, qué esperas, puedes activarlo en tigo.como.hn y así no te puedes perder ni un minuto ya que el Real Madrid buscará a toda costa el triunfo para evitar que su acérrimo rival, festeje el título en su cara.

¡No te pierdas el Clásico Español! ⚽Este 10 de mayo, Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un duelo imperdible. Disfrútalo EN VIVO por ViX Premium en tu plan Tigo Postpago o Residencial por solo L165 al mes. Actívalo en Mi Tigo App

El Barcelona llega tocado sin su máxima estrella, Lamine Yamal, pero ya tiene recuperado a Raphinha, quien viene de una larga lesión y es uno de los jugadores que más daño le hacen al Real Madrid ya que estos son partidos donde las estrellas sacan lo mejor.

El delantero Kylian Mbappé está en duda por una lesión pero trabaja para llegar al duelo más esperado de la Liga de España. Foto cortesía Real Madrid

El delantero Kylian Mbappé está en duda por una lesión pero trabaja para llegar al duelo más esperado de la Liga de España. Foto cortesía Real Madrid

Actualmente, el FC Barcelona es líder de la Liga de España con 88 puntos y mantiene una distancia de 11 puntos cuando faltan 16 puntos por disputarse, por lo que solo necesita un empate para coronarse y ganar su liga 29 y se le está acercando al Real Madrid que es el más ganador con 36.

Son, además, dos de los equipos más laureados del fútbol continental, por lo que no solo la competencia está en el campo, también en el palmarés, de tal modo que veremos la comparativa de títulos de Real Madrid vs FC Barcelona.

¿QUIÉN TIENE MÁS TÍTULOS EN ESPAÑA?

El Real Madrid es el equipo más laureado del fútbol europeo. Presiden las vitrinas de su museo 15 títulos de la Liga de Campeones (6 de ellas bajo el antiguo formato de Copa de Europa). A ellos se suman 36 ediciones de LALIGA EA SPORTS, 20 Copas del Rey, 13 Supercopas de España a nivel nacional.

A ello se suma, a nivel internacional, 2 ediciones de la extinta Copa de la UEFA, 6 Supercopas de Europa y 9 títulos mundiales: 4 Copas Intercontinentales y 5 Mundiales de Clubes.

El FC Barcelona es el segundo equipo del fútbol español más laureado. Los azulgrana han vencido en 28 ocasiones en LALIGA, a lo que suman 32 títulos de Copa del Rey. Y completa el palmarés nacional 16 trofeos de la Supercopa de España, 2 ediciones de la Copa de la Liga y 3 de la Copa Eva Duarte.

A nivel internacional, los culés han logrado alzar un total de 22 títulos, 19 de ellos continentales. En sus vitrinas lucen 5 ediciones de la Liga de Campeones, 5 Supercopas de Europa, 4 Recopas, 3 Copas de Ferias y 2 Copas Latinas. A ello suma 3 Mundiales de Clubes. En total, más de un centenar de entorchados (103).

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.
Liga de España
|
Raphinha
|
Kylan Mbappé
|
Vinicius Jr
|
Barcelona
|
Real Madrid
|