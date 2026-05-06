Hora, día y canal para ver el Clásico Barcelona vs Real Madrid: En vivo por ViX Premium en tu plan Tigo

Actualmente, el FC Barcelona es líder de la Liga de España con 88 puntos y mantiene una distancia de 11 puntos cuando faltan 16 puntos por disputarse, por lo que solo necesita un empate para coronarse y ganar su liga 29 y se le está acercando al Real Madrid que es el más ganador con 36.Son, además, dos de los equipos más laureados del fútbol continental, por lo que no solo la competencia está en el campo, también en el palmarés, de tal modo que veremos la comparativa de títulos de Real Madrid vs FC Barcelona.<b>¿QUIÉN TIENE MÁS TÍTULOS EN ESPAÑA?</b>El Real Madrid es el equipo más laureado del fútbol europeo. Presiden las vitrinas de su museo 15 títulos de la Liga de Campeones (6 de ellas bajo el antiguo formato de Copa de Europa). A ellos se suman 36 ediciones de LALIGA EA SPORTS, 20 Copas del Rey, 13 Supercopas de España a nivel nacional.A ello se suma, a nivel internacional, 2 ediciones de la extinta Copa de la UEFA, 6 Supercopas de Europa y 9 títulos mundiales: 4 Copas Intercontinentales y 5 Mundiales de Clubes.El FC Barcelona es el segundo equipo del fútbol español más laureado. Los azulgrana han vencido en 28 ocasiones en LALIGA, a lo que suman 32 títulos de Copa del Rey. Y completa el palmarés nacional 16 trofeos de la Supercopa de España, 2 ediciones de la Copa de la Liga y 3 de la Copa Eva Duarte.A nivel internacional, los culés han logrado alzar un total de 22 títulos, 19 de ellos continentales. En sus vitrinas lucen 5 ediciones de la Liga de Campeones, 5 Supercopas de Europa, 4 Recopas, 3 Copas de Ferias y 2 Copas Latinas. A ello suma 3 Mundiales de Clubes. En total, más de un centenar de entorchados (103).