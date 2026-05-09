Enzo Fernández hizo el empate del Chelsea ante Liverpool y el camino a la Champions League sigue abierto

El error dio alas al <b>Chelsea </b>que jugó sus mejores minutos del partido y mereció el gol hasta que una falta a media altura de<b> Enzo Fernández</b> se coló en la cabaña de <b>Mamardashvili</b>, a quien despistó pensando que la tocaría alguien cuando llegara al punto de penal. Pese a que en un primer momento parecía que <b>Wesley Fofana</b> había rozado ligeramente el cuero, el francés señaló a <b>Enzo </b>para confirmar que el gol era del argentino.Lejos de conformarse con el 1-1, el <b>Chelsea </b>siguió empujando y tras salir de vestuarios encontró el gol en un remate de <b>Cole Palmer </b>tras un barullo en el área. El VAR, sin embargo, apreció el fuera de juego de <b>Cucurella </b>en el inicio de la jugada y canceló el tanto.Al <b>Liverpool </b>también le quitaron un gol, por fuera de juego de <b>Gravenberch</b>, y en la recta final tuvo ocasiones de sobra para llevarse esto. Un par de disparos de <b>Dominik Szoboszlai</b> y una remate de cabeza al larguero de <b>Van Dijk</b>, que pidió un penal por agarrón de <b>Caicedo </b>que ni el árbitro ni el VAR estuvieron interesados en revisar.