Enzo Fernández hizo el empate del Chelsea ante Liverpool y el camino a la Champions League sigue abierto

Liverpool y Chelsea no pasaron este sábado en Anfield de un empate 1-1, con goles de Ryan Gravenberch y Enzo Fernández, que sirve de poco a ambos y que deja la clasificación a la Champions League en el aire.

Los 'Reds', que debieron sentenciar el partido en los primeros 20 minutos, se tuvieron que conformar con un empate ante un Chelsea que no conoce la victoria desde el pasado 4 de marzo, pero que al menos ha cortado la sangría de seis partidos consecutivos perdidos en Premier League.

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La racha que sí continúa es la de goles encajados. No han sido capaces de dejar su puerta a cero en ninguno de sus últimos 14 partidos ligueros, su peor registro desde 1991.

Y es que no tardó mucho el Liverpool en batir a Jorgensen, titular en lugar de Robert Sánchez, que tuvo que ser baja por la conmoción cerebral que sufrió en el último encuentro. A los seis minutos, Ryan Gravenberch marcó un bonito gol desde fuera del área para la que anticipaba a ser otra tarde horrible para los 'Blues'.

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Y así tuvo que ser Virgil Van Dijk hubiese aprovechado la ocasión clarísima que tuvo minutos después, cuando remató completamente solo en el área pequeña, pero su disparo se marchó por encima de la portería de Jorgensen.