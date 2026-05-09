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Hansi Flick sobre la pelea en el Real Madrid y la pregunta que esquivó: "No voy a responder, lo siento, no sabría qué decir"

El entrenador del Barcelona se refirió a la crisis de los blancos y espera ganar el Clásico para quedarse con LaLiga.

2026-05-09

Hansi Flick atendió la rueda de prensa y explicó cómo su equipo afronta el Clásico de este domingo contra Real Madrid en el Camp Nou. Los azulgranas confían en poder celebrar el título de LaLiga ante su gente y el alemán dio su punto de vista sobre la crisis del conjunto blanco.

Por otro lado, el DT del Barcelona no quiso responder a la cuestión de si Juanito, al que Álvaro Arbeloa puso como ejemplo, es el jugador que mejor representa los valores del Madrid. También fue consultado por Kylian Mbappé.

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El Clásico

"Para mí, lo que hay que hacer es jugar y centrarnos en nuestro fútbol. Hemos jugado una temporada fantástica y quiero ver el mismo nivel y estilo mañana. Sé que la tensión es alta. El Clásico es lo mejor que puede ofrecer el fútbol español. Queremos jugar como un equipo, como una unidad. No me centro en otras cosas".

Partido histórico

"Me centro en este partido, no es un encuentro normal. Es especial para todos. Pero no sé si el más importante, lo es para el club, afición, jugadores, técnicos... queremos ganar el título, el segundo consecutivo. No es normal ganar dos ligas seguidas. Tenemos claro cómo jugar".

Crisis del Real Madrid

"Nuestro objetivo es ganar en casa. Tenemos un equipo fantástico, la afición nos apoya. Pero para el Madrid también es un Clásico, y todos darán el cien por cien. Quieren ganar. El Clásico es importante para todos".

Gestión de conflictos

"Lo más importante, y lo agradezco en este club, es que todos avanzamos en la misma dirección. No son cosas normales, pero pueden suceder. Hay que gestionarlo y hablar. Hay que comunicar, así lo gestionamos aquí. Si algo sucede, ya lo pensaré".

Pelea

"Creo que son cosas que suceden en todo el mundo, no es algo único del Real Madrid. Me sorprendió un poco, pero no me preocupa porque no es mi equipo".

Mbappé

"Es uno de los mejores del mundo, aporta una calidad tremenda. Es peligroso, es increíble delante del portero. Es el mejor ahí".

Egos en el Real Madrid

"No quiero hablar del Real Madrid, no es mi trabajo. Hay que centrarse en el equipo, en el 'nosotros' y no en el 'yo'. No se trata del ego. Todo debe ser positivo para el equipo, así lo gestionamos aquí. Esto es muy importante".

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Euforia

"No tenemos que hacer las cosas distintas, hemos hecho una temporada fantástica, sobre todo las últimas semanas. Jugamos con confianza y estamos seguros de lo que hacemos. Hay conexión con la grada. Todo el mundo debe estar listo mañana".

Ambiente del vestuario

"La relación es fantástica entre todos los jugadores y la Masia tiene un valor especial. El club debe seguir esa filosofía de desarrollar el talento joven. No diré que no hay conflictos, todos cometemos errores y somos humanos, pero hay que saber reaccionar. Estoy contento con mi equipo, hablo con ellos y los escucho. La comunicación es muy buena, y eso es importante para nuestro trabajo".

La Masia

"Hay jugadores de clase mundial que no son de la Masia. Los de la Masia son especiales, se conocen... la conexión es especial entre todos los jugadores. El trabajo de la Masia es fantástico. Mañana no será sencillo, es difícil hacer el once, casi todos están disponibles y a gran nivel. Algunos están decepcionados por no jugar, pero todos están centrados. Son grandes profesionales".

Arbeloa puso a Juanito como ejemplo tras la pelea

"No voy a contestar esa pregunta. Lo siento, no lo sé. No sabría qué decir".

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.
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