Hansi Flick sobre la pelea en el Real Madrid y la pregunta que esquivó: "No voy a responder, lo siento, no sabría qué decir"

<b>Hansi Flick </b>atendió la rueda de prensa y explicó cómo su equipo afronta el Clásico de este domingo contra <b>Real Madrid</b> en el Camp Nou. Los azulgranas confían en poder celebrar el título de LaLiga ante su gente y el alemán dio su punto de vista sobre la crisis del conjunto blanco.Por otro lado, el DT del <b>Barcelona </b>no quiso responder a la cuestión de si <b>Juanito</b>, al que<b> Álvaro Arbeloa</b> puso como ejemplo, es el jugador que mejor representa los valores del Madrid. También fue consultado por <b>Kylian Mbappé</b>.