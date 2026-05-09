Hansi Flick sobre la pelea en el Real Madrid y la pregunta que esquivó: "No voy a responder, lo siento, no sabría qué decir"

Hansi Flick atendió la rueda de prensa y explicó cómo su equipo afronta el Clásico de este domingo contra Real Madrid en el Camp Nou. Los azulgranas confían en poder celebrar el título de LaLiga ante su gente y el alemán dio su punto de vista sobre la crisis del conjunto blanco. Por otro lado, el DT del Barcelona no quiso responder a la cuestión de si Juanito, al que Álvaro Arbeloa puso como ejemplo, es el jugador que mejor representa los valores del Madrid. También fue consultado por Kylian Mbappé.

El Clásico "Para mí, lo que hay que hacer es jugar y centrarnos en nuestro fútbol. Hemos jugado una temporada fantástica y quiero ver el mismo nivel y estilo mañana. Sé que la tensión es alta. El Clásico es lo mejor que puede ofrecer el fútbol español. Queremos jugar como un equipo, como una unidad. No me centro en otras cosas". Partido histórico No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Me centro en este partido, no es un encuentro normal. Es especial para todos. Pero no sé si el más importante, lo es para el club, afición, jugadores, técnicos... queremos ganar el título, el segundo consecutivo. No es normal ganar dos ligas seguidas. Tenemos claro cómo jugar". Crisis del Real Madrid "Nuestro objetivo es ganar en casa. Tenemos un equipo fantástico, la afición nos apoya. Pero para el Madrid también es un Clásico, y todos darán el cien por cien. Quieren ganar. El Clásico es importante para todos".

Gestión de conflictos "Lo más importante, y lo agradezco en este club, es que todos avanzamos en la misma dirección. No son cosas normales, pero pueden suceder. Hay que gestionarlo y hablar. Hay que comunicar, así lo gestionamos aquí. Si algo sucede, ya lo pensaré". Pelea "Creo que son cosas que suceden en todo el mundo, no es algo único del Real Madrid. Me sorprendió un poco, pero no me preocupa porque no es mi equipo". Mbappé "Es uno de los mejores del mundo, aporta una calidad tremenda. Es peligroso, es increíble delante del portero. Es el mejor ahí". Egos en el Real Madrid "No quiero hablar del Real Madrid, no es mi trabajo. Hay que centrarse en el equipo, en el 'nosotros' y no en el 'yo'. No se trata del ego. Todo debe ser positivo para el equipo, así lo gestionamos aquí. Esto es muy importante".