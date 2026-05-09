Barcelona vs. Real Madrid: hora y canal para ver este domingo el Clásico

El Barcelona de Hansi Flick está a un pasito de ganar LaLiga. Es más, lo hará. Lo incierto es cuándo. En ese camino tiene una oportunidad histórica: consagrarse bicampeón en el Clásico ante Real Madrid que se jugará en el Camp Nou. Con la diferencia de 11 puntos que el cuadro catalán lleva en lo más alto del torneo, una victoria o un empate contra los blancos les dará el título.

De las 28 ligas españolas que ganó el Barcelona, en ninguna lo hizo frente a su acérrimo rival. Y podría hacerlo este domingo en la jornada 35. En la temporada 2024-2025, el Barça de Flick estuvo muy cerca de conseguirlo, ya que el triunfo por 4-3 en la fecha 35 en el Olímpico de Montjuïc, lo dejó con siete puntos de ventaja sobre el Madrid. La coronación llegó tras el éxito frente al Espanyol, en el derbi de la ciudad. Si Barcelona gana y consigue el título, igualará en 106 la cantidad de triunfos de Real Madrid en el historial total del clásico español. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Un detalle que agrega un condimento más al duelo del Camp Nou, escenario en el que los azulgranas siguen invictos en este torneo, pues su única derrota como local por LaLiga fue en Montjuic por 2-3 ante Villarreal, cuando su estadio aún estaba en remodelación.

"Para mí, lo que hay que hacer es jugar y centrarnos en nuestro fútbol. Hemos jugado una temporada fantástica y quiero ver el mismo nivel y estilo mañana. Sé que la tensión es alta. El Clásico es lo mejor que puede ofrecer el fútbol español. Queremos jugar como un equipo, como una unidad. No me centro en otras cosas", declaró Flick en la conferencia previa al partido. Álvaro Arbeloa, por su parte, se refirió a la crisis de su equipo tras confirmarse la pelea que protagonizaron en el vestuario Tchouaméni y Fede Valverde. "Los jugadores han reconocido su error, se han arrepentido, han asumido las consecuencias y han pedido perdón a la afición, al club y al vestuario. Con eso me sirve. Lo que no haré es quemarlos en una hoguera pública. Mi única preocupación ahora es preparar ese importante partido en el Camp Nou", dijo el DT madridista ante los medios.

HORA DEL PARTIDO

El Barcelona-Real Madrid que se disputará este domingo en el Camp Nou arranca desde la 1:00 PM (hora de Honduras y México) y 9:00 PM en España. En países como Perú, Colombia o Ecuador empieza a partir de las 2:00 PM, mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay inicia a las 4:00 PM. En ciudades de Estados Unidos como Miami y Nueva York se abre el telón desde la 3:00 PM.

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