Barcelona vs. Real Madrid: hora y canal para ver este domingo el Clásico

De las 28 ligas españolas que ganó el <b>Barcelona</b>, en ninguna lo hizo frente a su acérrimo rival. Y podría hacerlo este domingo en la jornada 35. En la temporada 2024-2025, el <b>Barça</b> de <b>Flick </b>estuvo muy cerca de conseguirlo, ya que el triunfo por 4-3 en la fecha 35 en el Olímpico de Montjuïc, lo dejó con siete puntos de ventaja sobre el Madrid. La coronación llegó tras el éxito frente al <b>Espanyol</b>, en el derbi de la ciudad.Si <b>Barcelona </b>gana y consigue el título, igualará en 106 la cantidad de triunfos de <b>Real Madrid</b> en el historial total del clásico español.Un detalle que agrega un condimento más al duelo del Camp Nou, escenario en el que los azulgranas siguen invictos en este torneo, pues su única derrota como local por LaLiga fue en Montjuic por 2-3 ante <b>Villarreal</b>, cuando su estadio aún estaba en remodelación.