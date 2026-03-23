Enzo Fernández rompe el silencio y revela la oferta del Real Madrid: "Después del Mundial se verá"

Real Madrid continúa siendo uno de los destinos más atractivos para todos los jugadores del mundo, por lo que no sorprende que su nombre aparezca de forma recurrente vinculado a grandes figuras que sobresalen en Europa. Uno de los casos más recientes es el de Enzo Fernández, cuyo posible encaje en el conjunto blanco ha sido tema de conversación en distintas ventanas de mercado.

Durante los últimos años, el interés del club ‘merengue’ por el mediocampista argentino ha sido objeto de múltiples especulaciones, alimentadas tanto por su rendimiento como por su proyección. Sin embargo, nunca se ha concretado en negociaciones formales, aunque el propio jugador tampoco ha cerrado completamente la puerta a esa posibilidad.

A su llegada al aeropuerto de Ezeiza para incorporarse a la concentración de la Selección Argentina, el futbolista del Chelsea FC fue consultado sobre estos rumores. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Lejos de zanjar el tema de forma definitiva, optó por una postura prudente, dejando entrever que su futuro podría aclararse una vez finalice la temporada. “Quedan unos meses para que termine la temporada. Con el Madrid no hay nada, cero charlas. Estoy centrado en el Chelsea y en los últimos partidos del curso. Después del Mundial se verá”, afirmó el mediocentro, manteniendo así la incertidumbre en torno a su próximo destino.