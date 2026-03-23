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Enzo Fernández rompe el silencio y revela la oferta del Real Madrid: "Después del Mundial se verá"

Enzo Fernández, a su llegada al aeropuerto de Ezeiza (Argentina), fue cuestionado por un presunto interés del Madrid.

  • Enzo Fernández rompe el silencio y revela la oferta del Real Madrid: Después del Mundial se verá
2026-03-23

Real Madrid continúa siendo uno de los destinos más atractivos para todos los jugadores del mundo, por lo que no sorprende que su nombre aparezca de forma recurrente vinculado a grandes figuras que sobresalen en Europa.

Uno de los casos más recientes es el de Enzo Fernández, cuyo posible encaje en el conjunto blanco ha sido tema de conversación en distintas ventanas de mercado.

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Durante los últimos años, el interés del club ‘merengue’ por el mediocampista argentino ha sido objeto de múltiples especulaciones, alimentadas tanto por su rendimiento como por su proyección.

Sin embargo, nunca se ha concretado en negociaciones formales, aunque el propio jugador tampoco ha cerrado completamente la puerta a esa posibilidad.

Enzo Fernández, a su llegada al aeropuerto de Ezeiza (Argentina), fue cuestionado por un presunto interés del Madrid.

Enzo Fernández, a su llegada al aeropuerto de Ezeiza (Argentina), fue cuestionado por un presunto interés del Madrid.

 (Johan Raudales)

A su llegada al aeropuerto de Ezeiza para incorporarse a la concentración de la Selección Argentina, el futbolista del Chelsea FC fue consultado sobre estos rumores.

Lejos de zanjar el tema de forma definitiva, optó por una postura prudente, dejando entrever que su futuro podría aclararse una vez finalice la temporada.

“Quedan unos meses para que termine la temporada. Con el Madrid no hay nada, cero charlas. Estoy centrado en el Chelsea y en los últimos partidos del curso. Después del Mundial se verá”, afirmó el mediocentro, manteniendo así la incertidumbre en torno a su próximo destino.

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Cabe recordar que Fernández tiene contrato en vigor con el conjunto londinense hasta 2031, lo que complica cualquier operación a corto plazo.

Tras el último Mundial de Clubes, la directiva ‘blue’ intentó renegociar y ampliar su vínculo, aunque las conversaciones no llegaron a buen puerto, dejando abierta una ventana de incertidumbre que podría reactivarse en el próximo mercado de verano.

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Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
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