Enzo Fernández rompe el silencio y revela la oferta del Real Madrid: "Después del Mundial se verá"

A su llegada al aeropuerto de Ezeiza para incorporarse a la concentración de la Selección Argentina, el futbolista del Chelsea FC fue consultado sobre estos rumores.Lejos de zanjar el tema de forma definitiva, optó por una postura prudente, dejando entrever que su futuro podría aclararse una vez finalice la temporada.“Quedan unos meses para que termine la temporada. Con el Madrid no hay nada, cero charlas. Estoy centrado en el Chelsea y en los últimos partidos del curso. Después del Mundial se verá”, afirmó el mediocentro, manteniendo así la incertidumbre en torno a su próximo destino.