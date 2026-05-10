Internacionales

Rashford puso de pie a todos y Ferran aparece: los dos goles de Barcelona ante Real Madrid

VIDEO: Los culés vacunaron el arco de Thibaut Courtois dos veces en menos de 20 minutos en el Clásico por La Liga Española.

2026-05-10

Barcelona golpeó temprano y con contundencia en el Clásico frente a Real Madrid. En menos de 20 minutos, el conjunto azulgrana encontró dos goles que hicieron explotar el Camp Nou y acercan al equipo de Hansi Flick al título de la Liga Española.

El encargado de abrir el marcador fue Marcus Rashford, una de las grandes novedades en el once titular blaugrana. El atacante inglés respondió de inmediato a la confianza del técnico alemán y al minuto 9, firmó un auténtico golazo de falta directa.

EN VIVO Barcelona vs Real Madrid: el Camp Nou empieza a celebrar el título 29 en LaLiga

La jugada nació tras una infracción sobre el borde del área y Rashford asumió la responsabilidad con personalidad. Su ejecución fue perfecta: un remate potente y colocado que superó la barrera y dejó sin opciones a Thibaut Courtois. El balón se incrustó cerca del ángulo y desató la locura entre la afición culé.

Desde el inicio del encuentro, Rashford fue el futbolista más incisivo del ataque azulgrana por la banda derecha. Ni Fran García ni Raúl Asencio lograron frenar las constantes apariciones del inglés, que terminó siendo determinante una vez más. Con este tanto, el delantero ya suma ocho goles en LaLiga y 14 en todas las competiciones, además de nueve asistencias.

El dominio del Barcelona no se detuvo ahí. Apenas 10 minutos después llegó el segundo golpe para el Real Madrid. Fermín López envió un balón al área y apareció Dani Olmo con una brillante asistencia de taco que dejó solo a Ferran Torres. El delantero español controló con tranquilidad y definió de derecha ante la salida de Courtois para firmar el 2-0.

Dañaron el bus de su propio club: así fueron las llegadas del Barcelona y Madrid al Camp Nou

El tanto del ‘Tiburón’ significó su gol número 16 en la presente temporada de Liga y terminó de encender la fiesta en el Camp Nou. Con la ventaja conseguida en apenas 20 minutos, el Barcelona toma una posición estratégica en el Clásico y obliga al conjunto merengue a reaccionar rápidamente si quiere evitar que el título liguero quede prácticamente sentenciado en Cataluña.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.
Liga española
|
Ferran Torres
|
Marcus Rashford
|
Barcelona
|
Real Madrid
|