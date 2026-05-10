Rashford puso de pie a todos y Ferran aparece: los dos goles de Barcelona ante Real Madrid

El encargado de abrir el marcador fue Marcus Rashford , una de las grandes novedades en el once titular blaugrana. El atacante inglés respondió de inmediato a la confianza del técnico alemán y al minuto 9, firmó un auténtico golazo de falta directa.

Barcelona golpeó temprano y con contundencia en el Clásico frente a Real Madrid . En menos de 20 minutos, el conjunto azulgrana encontró dos goles que hicieron explotar el Camp Nou y acercan al equipo de Hansi Flick al título de la Liga Española .

La jugada nació tras una infracción sobre el borde del área y Rashford asumió la responsabilidad con personalidad. Su ejecución fue perfecta: un remate potente y colocado que superó la barrera y dejó sin opciones a Thibaut Courtois. El balón se incrustó cerca del ángulo y desató la locura entre la afición culé.

Desde el inicio del encuentro, Rashford fue el futbolista más incisivo del ataque azulgrana por la banda derecha. Ni Fran García ni Raúl Asencio lograron frenar las constantes apariciones del inglés, que terminó siendo determinante una vez más. Con este tanto, el delantero ya suma ocho goles en LaLiga y 14 en todas las competiciones, además de nueve asistencias.

El dominio del Barcelona no se detuvo ahí. Apenas 10 minutos después llegó el segundo golpe para el Real Madrid. Fermín López envió un balón al área y apareció Dani Olmo con una brillante asistencia de taco que dejó solo a Ferran Torres. El delantero español controló con tranquilidad y definió de derecha ante la salida de Courtois para firmar el 2-0.