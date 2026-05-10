Rashford puso de pie a todos y Ferran aparece: los dos goles de Barcelona ante Real Madrid

<b>Barcelona </b>golpeó temprano y con contundencia en el Clásico frente a <b>Real Madrid</b>. En menos de 20 minutos, el conjunto azulgrana encontró dos goles que hicieron explotar el <b>Camp Nou </b>y acercan al equipo de <b>Hansi Flick </b>al título de la <b>Liga Española</b>.El encargado de abrir el marcador fue <b>Marcus Rashford</b>, una de las grandes novedades en el once titular blaugrana. El atacante inglés respondió de inmediato a la confianza del técnico alemán y al minuto 9, firmó un auténtico golazo de falta directa.