EN VIVO Barcelona vs Real Madrid: estas son las alineaciones que manda Flick y Arbeloa

<b>¡BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL CLÁSICO QUE PARALIZA EL MUNDO!</b>Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo por la fecha 35 de LaLiga de España dónde el equipo de Flick podría coronarse campeón si consigue un triunfo o un empate. El clásico inicia a la 1:00 p.m, hora de Honduras.<b>-BARCELONA TAMBIÉN CONFIRMA SU ONCE:</b> Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Pedri, Gavi, Olmo, Fermón, Rashford y Ferrán Torres.*Flick dejó en la banca a Raphinha y Lewandowski, dos de sus máximas figuras.<b>-REAL MADRID CONFIRMA SU ALINEACIÓN:</b> Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouameni, Bellingham, Brahim, Gonzalo y Vini Jr<b>-SE VENDEN BUFANDAS DE CAMPEÓN</b>-En los aledaños del Camp Nou ya se pueden comprar las bufandas de campeones de la temporada 2025-26.