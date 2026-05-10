EN VIVO Barcelona vs Real Madrid: estas son las alineaciones que manda Flick y Arbeloa

Barcelona busca el bicampeonato liguero en la cara del Real Madrid.

2026-05-10

¡BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL CLÁSICO QUE PARALIZA EL MUNDO!

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo por la fecha 35 de LaLiga de España dónde el equipo de Flick podría coronarse campeón si consigue un triunfo o un empate. El clásico inicia a la 1:00 p.m, hora de Honduras.

-BARCELONA TAMBIÉN CONFIRMA SU ONCE: Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Pedri, Gavi, Olmo, Fermón, Rashford y Ferrán Torres.

*Flick dejó en la banca a Raphinha y Lewandowski, dos de sus máximas figuras.

-REAL MADRID CONFIRMA SU ALINEACIÓN: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouameni, Bellingham, Brahim, Gonzalo y Vini Jr

-SE VENDEN BUFANDAS DE CAMPEÓN

-En los aledaños del Camp Nou ya se pueden comprar las bufandas de campeones de la temporada 2025-26.

-Vinicius, motivado de cara al 'Clásico'

-Real Madrid lo lamenta y envía mensaje a Flick

El Real Madrid emitió este domingo un comunicado con el pésame a Hansi Flick por la muerte de su padre. "El Real Madrid, su presidente y su junta directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz", indicó.

-Se confirma la muerte del padre de Flick

El conjunto blaugrana anunció la muerte del padre de Hansi Flick a horas del clásico frente a Real Madrid. A pesar de la trágica noticia, el DT dirigirá el encuentro de este domingo y buscará la consagración en La Liga.


-¿Levantarán título si Barcelona gana?

Según 'Mundo Deportivo', el FC Barcelona recibirá el trofeo del título de Liga este mismo domingo si finalmente es campeón, algo para lo que le basta con empatar. La RFEF tendría prevista la ceremonia de entrega, lo que explica que su presidente Rafael Louzán vaya a acudir al palco del Camp Nou. La política es hacerlo siempre que ocurra en un partido de local; en caso de ser visitante, se esperaría a la siguiente semana. Lo que puede pasar hoy ya se dio hace dos años, cuando el Real Madrid confirmó su último campeonato tras ganar al Espanyol en el Bernabéu a falta de cuatro jornadas y recibió la copa.

-Hernández Hernández, árbitro del 'Clásico'

El CTA confirmó hace unos días que el árbitro del 'Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid será Alejandro José Hernández Hernández. El grancanario ya dirigió la temporada pasada el duelo en el Camp Nou por la misma jornada, la 35, en el que los azulgranas ganaron por 4-3, aunque acabaron a disgusto con su arbitraje.

-El 'Clásico' que paraliza al mundo

Barcelona vs Real Madrid siempre atrae las miradas de todo el mundo. Tanto, que el que puede decidir el título de Liga se verá hasta en 190 países distintos. El último se transmitió en más de 180 países y tuvo 650 millones de espectadores.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
