Barcelona de luto: Flick recibe la peor noticia de todas previo al Clásico

Barcelona ha anunciado la muerte del padre del entrenador del primer equipo de fútbol, Hansi Flick, quien, pese a ello, dirigirá el partido de este domingo contra el Real Madrid. "El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", reza el comunicado que la entidad ha publicado en su perfil de la red social X.

Pese a recibir esta pésima noticia, Flick se encuentra con el equipo en el hotel de concentración y dirigirá el clásico contra el Real Madrid. El Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si gana o empata el encuentro. El técnico alemán comunicó la noticia a los jugadores antes de partir hacia el hotel de concentración. Se prevé que se guarde un respetuoso minuto de silencio en memoria del padre de Flick antes del inicio del Clásico y los futbolistas lucirán un brazalete negro para rendir tributo. Cabe mencionar que el duelo comenzará a disputarse a la 1 de la tarde (hora de Honduras y México) y se podrá ver a través de la señal de ViX Premium en suelo catracho y se podrán seguir todos los detalles del encuentro en las plataformas de Diario DIEZ. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

COMUNICADO OFICIAL DEL BARCELONA