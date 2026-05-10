Internacionales

Barcelona de luto: Flick recibe la peor noticia de todas previo al Clásico

El entrenador de los culés ha recibido una de las peores noticias que le pueden dar en la vida a una persona: la muerte de su padre.

  • Barcelona de luto: Flick recibe la peor noticia de todas previo al Clásico

    Barcelona ha anunciado la muerte del entrenador alemán, Hansi Flicl, pero se informa que dirigirá el Clásico.
2026-05-10

Barcelona ha anunciado la muerte del padre del entrenador del primer equipo de fútbol, Hansi Flick, quien, pese a ello, dirigirá el partido de este domingo contra el Real Madrid.

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", reza el comunicado que la entidad ha publicado en su perfil de la red social X.

Barcelona sin Lamine Yamal y la gran baja de Real Madrid para el Clásico en LaLiga

Pese a recibir esta pésima noticia, Flick se encuentra con el equipo en el hotel de concentración y dirigirá el clásico contra el Real Madrid. El Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si gana o empata el encuentro.

El técnico alemán comunicó la noticia a los jugadores antes de partir hacia el hotel de concentración. Se prevé que se guarde un respetuoso minuto de silencio en memoria del padre de Flick antes del inicio del Clásico y los futbolistas lucirán un brazalete negro para rendir tributo.

Cabe mencionar que el duelo comenzará a disputarse a la 1 de la tarde (hora de Honduras y México) y se podrá ver a través de la señal de ViX Premium en suelo catracho y se podrán seguir todos los detalles del encuentro en las plataformas de Diario DIEZ.

Barcelona vs. Real Madrid: hora y canal para ver este domingo el Clásico

COMUNICADO OFICIAL DEL BARCELONA

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia".

Unirme al canal de noticias
EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
Liga española
|
Muerte
|
Hansi Flick
|
Barcelona
|