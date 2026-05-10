Barcelona de luto: Flick recibe la peor noticia de todas previo al Clásico

Pese a recibir esta pésima noticia, <b>Flick </b>se encuentra con el equipo en el hotel de concentración y dirigirá el clásico contra el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/barcelona-sin-lamine-yamal-mbappe-baja-real-madrid-clasico-laliga-convocatorias-DC30546612" target="_blank">Real Madrid</a></b>. El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/barcelona-real-madrid-en-vivo-hora-canal-clasico-liga-espanola-camp-nou-OC30543094" target="_blank">Barcelona</a> </b>podría proclamarse campeón de LaLiga si gana o empata el encuentro. El técnico alemán comunicó la noticia a los jugadores antes de partir hacia el hotel de concentración. Se prevé que se guarde un respetuoso minuto de silencio en memoria del padre de <b>Flick </b>antes del inicio del <b>Clásico </b>y los futbolistas lucirán un brazalete negro para rendir tributo.Cabe mencionar que el duelo comenzará a disputarse a la 1 de la tarde (hora de Honduras y México) y se podrá ver a través de la señal de <b>ViX Premium </b>en suelo catracho y se podrán seguir todos los detalles del encuentro en las plataformas de Diario DIEZ.