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El acta arbitral del Real Madrid-Atlético: la sanción a la que se enfrenta Fede Valverde tras ver la roja

El volante del Real Madrid fue expulsado en el tramo final por una dura entrada sobre Baena.

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2026-03-23

El uruguayo Fede Valverde fue expulsado en el minuto 77 en la sufrida victoria del Real Madrid en el derbi ante el Atlético tras una entrada por detrás sobre Álex Baena.

El colegiado principal del partido, José Luis Munuera Montero, le enseñó la cartulina roja nada más producirse la acción en el centro del campo. El volante colchonero conducía el balón y Valverde le trabó por detrás.

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"Va por detrás, no juega el balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva", explicó el colegiado al técnico Álvaro Arbeloa tras finalizar el encuentro en imágenes recogidas por Movistar+.

Es la segunda tarjeta roja que mira Valverde con la camiseta del Real Madrid y ambas contra el mismo rival. La anterior, el 12 de enero de 2020 cuando, en la final de la Supercopa de España, realizó una entrada por detrás sobre Álvaro Morata cuando éste enfilaba solo la portería.

En el acta arbitral escrita por Munuera Montero explica lo siguiente: "En el minuto 77 el jugador (8) Federico Santiago Valverde fue expulsado por el siguiente motivo: Por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".

Con esos términos, "sin estar a distancia de ser jugado", la sanción a la que se expone el mediocampista puede ser de dos encuentros, por lo que se perdería, además de la visita a Mallorca de la jornada 30, el duelo ante Girona al Santiago Bernabéu de la fecha 31.

El Real Madrid, que desde sus medios criticó duramente la tarjeta roja vista por Valverde, recurrirá la sanción sea cual sea cuando se conozca, para intentar que la expulsión del charrúa quede nula.

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