El acta arbitral del Real Madrid-Atlético: la sanción a la que se enfrenta Fede Valverde tras ver la roja

"Va por detrás, no juega el balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva", explicó el colegiado al técnico <b>Álvaro Arbeloa </b>tras finalizar el encuentro en imágenes recogidas por Movistar+.Es la segunda tarjeta roja que mira <b>Valverde </b>con la camiseta del <b>Real Madrid </b>y ambas contra el mismo rival. La anterior, el 12 de enero de 2020 cuando, en la final de la Supercopa de España, realizó una entrada por detrás sobre <b>Álvaro Morata</b> cuando éste enfilaba solo la portería.En el acta arbitral escrita por <b>Munuera Montero</b> explica lo siguiente: "En el minuto 77 el jugador (8) Federico Santiago Valverde fue expulsado por el siguiente motivo: Por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".