"Le di una patada a Cristiano Ronaldo y nunca más volví a entrenar con ellos; fue criminal"

Y uno de los exjugadores del equipo blanco tiene una anécdota peculiar con el delanteor. El español <b>Manu Hernando </b>llegó a la cantera del <b>Real Madrid </b>en 2017 y logró estar tres temporadas.Si bien el futbolista tenía contrato de juvenil, tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo y realizar una pretemporada en un plantel galáctico. El punto es que <b>Manu Hernando</b> fue protagonista de una situación que tensionó a todo el <b>Real Madrid</b>: le propinó una dura patada a <b>Cristiano </b>en un entrenamiento y todo acabó de la peor forma. <b>Hernando </b>ahora juega en el <b>Racing de Santander</b> y dio una entrevista en la Cadena SER, donde recuerda lo sucedido en aquella práctica con el luso.