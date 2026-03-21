"Le di una patada a Cristiano Ronaldo y nunca más volví a entrenar con ellos; fue criminal"

Cristiano Ronaldo ha entrenado su físico al máximo y por este motivo nunca ha sufrido una lesión extrema. Sin embargo, en algunas ocasiones, las lesiones vienen por cuestiones de un partido debido a los duros marcajes o por la intensidad en los entrenamientos. Cuando el portugués militaba en las filas del Real Madrid, el cuidado físico era una cuestión de estado. Varios de sus excompañeros han contando que Cristiano siempre fue el primero en llegar al centro de entramiento.

Y uno de los exjugadores del equipo blanco tiene una anécdota peculiar con el delanteor. El español Manu Hernando llegó a la cantera del Real Madrid en 2017 y logró estar tres temporadas. Si bien el futbolista tenía contrato de juvenil, tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo y realizar una pretemporada en un plantel galáctico. El punto es que Manu Hernando fue protagonista de una situación que tensionó a todo el Real Madrid: le propinó una dura patada a Cristiano en un entrenamiento y todo acabó de la peor forma. Hernando ahora juega en el Racing de Santander y dio una entrevista en la Cadena SER, donde recuerda lo sucedido en aquella práctica con el luso.