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"Le di una patada a Cristiano Ronaldo y nunca más volví a entrenar con ellos; fue criminal"

Manu Hernando relata el día que casi lesiona de gravedad al CR7 y no regresó a la práctica del primer equipo del Real Madrid.

  • Le di una patada a Cristiano Ronaldo y nunca más volví a entrenar con ellos; fue criminal
2026-03-21

Cristiano Ronaldo ha entrenado su físico al máximo y por este motivo nunca ha sufrido una lesión extrema. Sin embargo, en algunas ocasiones, las lesiones vienen por cuestiones de un partido debido a los duros marcajes o por la intensidad en los entrenamientos.

Cuando el portugués militaba en las filas del Real Madrid, el cuidado físico era una cuestión de estado. Varios de sus excompañeros han contando que Cristiano siempre fue el primero en llegar al centro de entramiento.

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Y uno de los exjugadores del equipo blanco tiene una anécdota peculiar con el delanteor. El español Manu Hernando llegó a la cantera del Real Madrid en 2017 y logró estar tres temporadas.

Si bien el futbolista tenía contrato de juvenil, tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo y realizar una pretemporada en un plantel galáctico.

El punto es que Manu Hernando fue protagonista de una situación que tensionó a todo el Real Madrid: le propinó una dura patada a Cristiano en un entrenamiento y todo acabó de la peor forma.

Hernando ahora juega en el Racing de Santander y dio una entrevista en la Cadena SER, donde recuerda lo sucedido en aquella práctica con el luso.

Manu Hernando entrenó en varias oportunidades con el primer equipo del Real Madrid que dirigía Zinedine Zidane.

Manu Hernando entrenó en varias oportunidades con el primer equipo del Real Madrid que dirigía Zinedine Zidane.

"A Cristiano le di una patada sin querer. Sin querer de verdad, es que no quería ni meter el pie, pero en una que vi que llegaba seguro, fui al suelo. Él me tocó antes un poco el balón y le acabo dando una patada en el tendón de aquiles. Criminal. Yo pensé en la que me he metido", cuenta el español.

"Ese año no volví a entrenar con ellos. Eso fue creo que en marzo, no me acuerdo muy bien cuándo fue, no quedaba mucho de temporada, pero ese año no volví a subir", relata Hernando.

"Cristiano ese año se va a la Juventus y ya el siguiente año sí que vuelvo a subir. Luego empezaron a salir noticias del canterano que ha arruinado su carrera. Salían noticias de que no había vuelto a subir con el primer equipo nunca, que me habían excluido. De hecho, contaban conmigo para la siguiente pretemporada y no pude ir por lesión, pero sí que contaban conmigo", asegura.

Lo cierto es que cuando Cristiano se marchó a la Juventus, Hernando volvió a subir al primer equipo merengue, aunque no tuvo los minutos que hubiese deseado. La carrera del defensor siguió su camino, pero quedó marcado por esa patada al mejor CR7 que tuvo el Real Madrid.

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