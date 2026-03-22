Liga Española anunció la fecha y hora del Clásico Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou

Mientras el Real Madrid se alistaba para afrontar el derbi ante el Atlético en el Bernabéu, LaLiga dio a conocer la fecha y hora del siguiente Clásico español frente al Barcelona que podría definir la carrera por el título. El partido que 'paraliza' a todos los aficionados se jugará el 10 de mayo en el Camp Nou a partir de las 21:00 horas de España y 2:00 PM de Honduras y México.

Cabe mencionar que el Clásico se disputará en una fecha especial para el resto de países centroamericanos y el propio México, ya que ese día se festeja el Día de la Madre. El Barcelona recibirá al Real Madrid en el Camp Nou en la jornada 35, solo a tres fechas de llegar al final de la temporada, por lo que dicho encuentro podría definir al nuevo campeón del fútbol español. Por ahora, el conjunto catalán lidera la clasificación con 73 puntos mientras que los blancos siguen en la segunda plaza con 66 a falta del partido contra los colchoneros.