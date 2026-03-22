Liga Española anunció la fecha y hora del Clásico Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou

Cabe mencionar que el Clásico se disputará en una fecha especial para el resto de países centroamericanos y el propio México, ya que ese día se festeja el Día de la Madre. El <b>Barcelona </b>recibirá al <b>Real Madrid</b> en el Camp Nou en la jornada 35, solo a tres fechas de llegar al final de la temporada, por lo que dicho encuentro podría definir al nuevo campeón del fútbol español. Por ahora, el conjunto catalán lidera la clasificación con 73 puntos mientras que los blancos siguen en la segunda plaza con 66 a falta del partido contra los colchoneros.