Real Madrid choca ante el Atlético en el Bernabéu: hora y por dónde ver hoy el derbi de LaLiga

Asoma en el Santiago Bernabéu un derbi tan decisivo para el Real Madrid como trivial para el Atlético en la clasificación. De la obligación local para sostener el pulso por el título con el Barcelona, a la libertad competitiva rojiblanca que, además de sentenciar las opciones de su eterno rival, tiene en su mano aumentar su carácter competitivo de cara a las grandes emociones que le esperan en la Champions y la final de la Copa del Rey. El alambre tensado entre dos puntos fijos, LaLiga y la Champions, lo completó con firmeza el 'funambulista' Álvaro Arbeloa plagado de ausencias por lesión. En dos semanas donde ponía en juego su futuro, se ha ganado el respeto de todos.

De superar con diez bajas al Celta en Balaídos a su reivindicación táctica ante Pep Guardiola. Vencedor con una apuesta ciega por la cantera y rescatando, desde una clara mejoría física, las mejores versiones de varios de sus futbolistas. Pero no hay descanso entre exámenes de grandeza. De Guardiola a su primer pulso con Diego Simeone, un quebradero de cabeza para cualquier técnico madridista que se midió al argentino en su largo periplo en el Atlético. Y lo encara Arbeloa entre el alivio del regreso de jugadores importantes y el lamento de perder al más decisivo. Se ha demostrado en el mes la ausencia de Kylian Mbappé. Sin los goles del gran referente, la unión en el esfuerzo, la solidaridad, el paso al frente de jugadores de todas las líneas, han impulsado los triunfos, cuatro consecutivos antes de afrontar el derbi.

Sin Thibaut Courtois pierde ese factor diferencial que impulsa al equipo en los momentos de debilidad. La parada clave que frustra al rival y sostiene al Real Madrid. En el momento trascendental de la temporada, cuando se deciden los títulos grandes, Arbeloa pierde mes y medio a Courtois. Una baja más de una lista inacabable que se rebaja con los regresos de Carreras, Bellingham y un Mbappé preparado para volver a ser titular. Por su parte, el Atlético llega al Bernabéu tras clasificarse el miércoles para los cuartos de final de la Champions, en los que se medirá al Barcelona. En LaLiga, el cuadro de Simeone arrancó esta jornada tercero, con 57 puntos y un balance de 17 triunfos, 6 empates y 5 derrotas. Viene de conseguir cuatro victorias consecutivas, su mejor racha del año. El argentino Julián Álvarez es su máximo goleador, con 17 tantos en toda la temporada y ocho de ellos en el campeonato doméstico.

POSIBLES ALINEACIONES, HORA Y CANAL DEL DERBI