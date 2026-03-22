Real Madrid choca ante el Atlético en el Bernabéu: hora y por dónde ver hoy el derbi de LaLiga

Sin <b>Thibaut Courtois</b> pierde ese factor diferencial que impulsa al equipo en los momentos de debilidad. La parada clave que frustra al rival y sostiene al <b>Real Madrid</b>.En el momento trascendental de la temporada, cuando se deciden los títulos grandes, <b>Arbeloa </b>pierde mes y medio a <b>Courtois</b>. Una baja más de una lista inacabable que se rebaja con los regresos de <b>Carreras</b>, <b>Bellingham </b>y un <b>Mbappé</b> preparado para volver a ser titular.Por su parte, el <b>Atlético </b>llega al Bernabéu tras clasificarse el miércoles para los cuartos de final de la Champions, en los que se medirá al <b>Barcelona</b>.En LaLiga, el cuadro de <b>Simeone </b>arrancó esta jornada tercero, con 57 puntos y un balance de 17 triunfos, 6 empates y 5 derrotas. Viene de conseguir cuatro victorias consecutivas, su mejor racha del año. El argentino <b>Julián Álvarez </b>es su máximo goleador, con 17 tantos en toda la temporada y ocho de ellos en el campeonato doméstico.