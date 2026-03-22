¿Perdieron por el arbitraje? Simeone responde sin filtros luego de caer en el derbi ante Real Madrid

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, descartó tras la derrota contra el Real Madrid, que el motivo de no haber ganado en el Bernabéu haya sido la actuación del árbitro, Munuera Montero, al tiempo que remarcó que su equipo pudo haber hecho más, sobre todo tras el 0-1. "No creo que el tema de que no hayamos ganado haya sido por eso. Tuvimos la oportunidad de aprovechar situaciones en el partido que se generaron buenas para nosotros y no fuimos capaces de hacer ese paso hacia adelante y poder ganar un partido que creo que al menos merecíamos un poco más", dijo en rueda de prensa tras ser preguntado por la actuación del árbitro en el derbi.

Tampoco habló de la diferencia de criterio a la que aludió su jugador, Johnny Cardoso, sobre el colegiado. "No me meto en esa situación, porque no creo que haya interferido en el partido. Yo creo que pudimos haber hecho más. Teníamos un partido para después de ganar 1-0 controlarlo de otra manera, pudimos defender mejor los goles de ellos y pudimos hacer más cosas ofensivamente", explicó. "Esto nos debe servir para lo que viene. Tenemos rivales importantes por delante. Antes cualquier mínima situación que permitas, te van a hacer daño", abundó Simeone, que estaba "lejísimo" en el posible penal no señalado a Marcos Llorente y en la pena máxima marcada sobre Brahim Díaz. "Ni siquiera las vi todavía por televisión", afirmó.