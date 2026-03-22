¿Perdieron por el arbitraje? Simeone responde sin filtros luego de caer en el derbi ante Real Madrid

<b>Diego Simeone</b>, entrenador del <b>Atlético de Madrid</b>, descartó tras <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/real-madrid-atletico-en-vivo-laliga-partido-mbappe-vinicius-derbi-BH29844445">la derrota contra el Real Madrid</a></b>, que el motivo de no haber ganado en el Bernabéu haya sido la actuación del árbitro, <b>Munuera Montero</b>, al tiempo que remarcó que su equipo pudo haber hecho más, sobre todo tras el 0-1."No creo que el tema de que no hayamos ganado haya sido por eso. Tuvimos la oportunidad de aprovechar situaciones en el partido que se generaron buenas para nosotros y no fuimos capaces de hacer ese paso hacia adelante y poder ganar un partido que creo que al menos merecíamos un poco más", dijo en rueda de prensa tras ser preguntado por la actuación del árbitro en el derbi.