Manchester City consigue su primer título de la temporada tras vencer al Arsenal en Wembley

A partir de ese instante, los 'Citizens' consiguieron llevar a buen puerto la ventaja y consiguieron proclamarse campeón de la competición cinco años después.El partido, con un estadio lleno y entregado, pudo tener una historia completamente diferente, ya que cuando apenas habían transcurrido siete minutos, los 'Gunners' rozaron el gol hasta en tres ocasiones en la misma jugada.Un pase al espacio de <b>Martin Zubimendi</b> permitió a <b>Kai Havertz</b> quedarse mano a mano con <b>James Trafford</b>, titular en la Carabao, que consiguió parar el disparo del alemán y los dos rechaces posteriores de<b> Bukayo Saka</b>.El ritmo era muy lento donde ambos equipos, que acusaron el gran esfuerzo que realizaron entre semana en la Champions, buscaron tener la pelota y conseguir posesiones largas, pero no estuvieron acertados en el último pase.