La mujer que hizo historia en el Mundial 2026: "El Real Madrid me llamó"

"El doctor no podía seguir porque su hija tenía una enfermedad muy grave. Me dijo que necesitaba estar con ella. Él y el otro médico me recomendaron para llevar todo en la selección, así entré como jefa de servicios médicos de Curazao. Hablé con gente para entender cómo era el equipo y cómo estaba todo. Y al final dije: ¡Vamos con todo!", afirma.