¿Barrida en el Madrid? Mourinho responde sin filtros y su favorito en el Mundial

José Mourinho comenzará sus trabajos en el Real Madrid a partir del 13 de julio, solo seis días antes de la final del Mundial 2026. Mientras tanto, el técnico portugués concedió una entrevista al exjugador inglés, Adebayo Akinfenwa, y desmintió que hará una limpieza en el club blanco.
Desde que se confirmó su regreso al equipo, la prensa española ha especulado que podría pasar la escoba en el vestuario y echar al menos a seis futbolistas, algo que Mou deja claro con su postura.
"He leído algunas cosas en las que decía que José llega aquí y va a cortar a algunos de los mejores jugadores que supuestamente tuvieron problemas durante la temporada. No, no, yo quiero a estos jugadores, quiero a estos jugadores, quiero a los mejores", asegura.
Explicó que su tarea pasa por encontrar el encaje: "Ahora tengo que encontrar la manera de tener un equipo y no tener los problemas que, no sé, según leo, tuvieron en temporadas anteriores".
Para Mourinho, contar con futbolistas de ese nivel no es una complicación, sino lo contrario: "Tener a los mejores tíos es el mejor problema que puede tener un entrenador". "Si tienes problemas con jugadores que no son muy buenos, eso sí es un gran problema", añade.
Consciente de que aún no ha sido presentado, se frenó en un par de ocasiones: "No deberíamos estar hablando del Real Madrid, pero puedo tocar un pequeño punto", aunque no esquivó la cuestión.
Sobre cuál es el mejor vestuario de su carrera: "El Real Madrid". Y dejó una frase llamada a circular en plena fase de grupos del Mundial, al ser cuestionado por lo que más espera de la cita.
"¿Quieres la verdad? Quiero que los jugadores del Real Madrid pierdan y se vayan de vacaciones. Porque quiero a los chicos de vuelta a la pretemporada", reconoció. Mourinho dijo que su prioridad es recuperar cuanto antes a sus internacionales para empezar a trabajar.
Sobre la gestión de los grandes nombres que ha dirigido, el DT restó épica a uno de sus episodios más recordados: Samuel Eto'o jugando como lateral en la semifinal de Champions ante el Barcelona en 2010.
"La gente dice que aquello fue un milagro de Mourinho, y no lo fue. No hice nada. El tío lo hizo solo. Quería ganar al Barcelona. Quería echar al Barcelona. Quería ganar la Champions a cualquier precio. No hago milagros, pero puedo mejorar a los tíos que son mejorables, a los tíos que quieren mejorar", sostuvo.
SU FAVORITO PARA GANAR EL MUNDIAL
Por otro lado, Mourinho admitió que dirigir a una selección sigue siendo una tarea pendiente. "Cuando veo el sentimiento del Mundial, incluso de la Eurocopa, es algo que me gustaría hacer. Algún día lo haré".
El portugués revela que no ha estado pendiente de la fase de grupos del Mundial 2026 y que comenzará a verlo a partir de los octavos de final.
"Después de diez minutos, me desconecto. No es posible un 7-1 o un 5-1. Esto es el Mundial. ¿Mi favorito? Siempre digo Inglaterra", sin olvidar a Francia, España, Argentina, Brasil y un Portugal al que describe como un "equipo increíble".