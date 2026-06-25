¿Barrida en el Madrid? Mourinho responde sin filtros y su favorito en el Mundial

José Mourinho comenzará sus trabajos en el Real Madrid a partir del 13 de julio, solo seis días antes de la final del Mundial 2026. Mientras tanto, el técnico portugués concedió una entrevista al exjugador inglés, Adebayo Akinfenwa, y desmintió que hará una limpieza en el club blanco. Desde que se confirmó su regreso al equipo, la prensa española ha especulado que podría pasar la escoba en el vestuario y echar al menos a seis futbolistas, algo que Mou deja claro con su postura.

"He leído algunas cosas en las que decía que José llega aquí y va a cortar a algunos de los mejores jugadores que supuestamente tuvieron problemas durante la temporada. No, no, yo quiero a estos jugadores, quiero a estos jugadores, quiero a los mejores", asegura. Explicó que su tarea pasa por encontrar el encaje: "Ahora tengo que encontrar la manera de tener un equipo y no tener los problemas que, no sé, según leo, tuvieron en temporadas anteriores". Para Mourinho, contar con futbolistas de ese nivel no es una complicación, sino lo contrario: "Tener a los mejores tíos es el mejor problema que puede tener un entrenador". "Si tienes problemas con jugadores que no son muy buenos, eso sí es un gran problema", añade. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Consciente de que aún no ha sido presentado, se frenó en un par de ocasiones: "No deberíamos estar hablando del Real Madrid, pero puedo tocar un pequeño punto", aunque no esquivó la cuestión.

Sobre cuál es el mejor vestuario de su carrera: "El Real Madrid". Y dejó una frase llamada a circular en plena fase de grupos del Mundial, al ser cuestionado por lo que más espera de la cita. "¿Quieres la verdad? Quiero que los jugadores del Real Madrid pierdan y se vayan de vacaciones. Porque quiero a los chicos de vuelta a la pretemporada", reconoció. Mourinho dijo que su prioridad es recuperar cuanto antes a sus internacionales para empezar a trabajar. Sobre la gestión de los grandes nombres que ha dirigido, el DT restó épica a uno de sus episodios más recordados: Samuel Eto'o jugando como lateral en la semifinal de Champions ante el Barcelona en 2010. "La gente dice que aquello fue un milagro de Mourinho, y no lo fue. No hice nada. El tío lo hizo solo. Quería ganar al Barcelona. Quería echar al Barcelona. Quería ganar la Champions a cualquier precio. No hago milagros, pero puedo mejorar a los tíos que son mejorables, a los tíos que quieren mejorar", sostuvo.

SU FAVORITO PARA GANAR EL MUNDIAL