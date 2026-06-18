Cucurella revela cómo Mourinho lo convenció de ir al Real Madrid: "Él me dijo..."

Marc Cucurella, futbolista de la selección española y reciente fichaje del Real Madrid, aseguró que no tuvo ninguna duda de recalar en el club blanco, en una operación que fue muy rápida y que se resolvió en un día y medio, tras mantener un contacto con José Mourinho.

El lateral zurdo revela que una llamada del técnico portugués lo cambió todo, que sueña con ganar una Champions League y que hace oídos sordos a las críticas que recibe desde Barcelona. También se refirió al empate contra Cabo Verde en la primera fecha del Mundial 2026.

Fichaje por el Real Madrid

"Fue muy rápido, estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Me llamaron por la mañana y me dijeron que si quería ir ahí. No tuve ninguna duda ya que era un gran paso en mi carrera. En un día y medio lo tuvimos hecho".

Vestir de blanco

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"Es un paso muy importante. El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo, la presión va a ser máxima. Cuando vas a un club como el Real Madrid, lo que más quieres es pelear por títulos. Es el club con más Champions y ojalá poder ganar una allí".

¿Mourinho lo llamó?

"He hablado con Mourinho, me llamó y me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo. Con ganas de estar con él y trabajar juntos. Nuestra charla fue muy rápida, lo que me gustó es que se acordaba de acciones que tuve cuando jugué ante el Benfica y que se acordase de esos detalles me dio confianza para saber que era el paso que tenía que tomar".

Tenía ofertas de otros clubes

"Lo mejor que me ha pasado es que el Madrid vino con mucha fuerza y para mí eso fue muy importante. No era fácil la situación en la que estaba y tener la oportunidad de dejar el fichaje cerrado antes de que empezara el Mundial era muy importante para mí. Cuando te viene un equipo como el Madrid es muy difícil decirle que no".

Su fichaje se anunció antes de debutar en el Mundial

"Para nada ha influenciado al equipo, todos se pusieron muy contentos. Tenemos un gran grupo y estamos todos muy unidos".

Críticas desde el Barcelona

"Respeto todas las opiniones, yo estoy muy agradecido con la cantera del Barcelona, pero todo en la vida son etapas y creía que este era el paso que tenía que dar. Estoy muy feliz con mi decisión".

Sus sentimientos tras dejar el Chelsea

"Si me preguntabas hace unos meses no esperaba dejar el Chelsea, sin embargo, en la vida hay que empezar nuevos capítulos que no te esperas. Ha sido difícil dejar el Chelsea, estoy muy agradecido con todo lo que me ha dado el Chelsea, pero creo que este paso de irme al Real Madrid ha sido la decisión correcta".

Empataron con Cabo Verde en el Mundial

"Con este susto nos hemos puesto en alerta porque no es fácil ganar aquí y tienes que dar el 100%. Cualquier selección te puede ganar. Nos ha venido bien encontrarnos con esta vuelta a la realidad. Y con muchas ganas de sacar nuestra mejor versión contra Arabia Saudita y sacar los primeros tres puntos".

Partidos complicados

"Todos queremos ganar, pero se está viendo que este Mundial ningún partido está siendo fácil. Quizás no ganamos por no tener acierto de cara a puerta, pero está bien que nos pase en el primer partido y no en las eliminatorias".

España afronta el Mundial como campeona de Europa, con un bloque muy similar

"Lo más importante es que la base sigue estando aquí. Hemos cambiado unos jugadores por otros, pero el proceso sigue siendo el mismo. Venimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo y lo que más nos aporta es que hay jugadores con más experiencia que en la Eurocopa. El equipo está más maduro y con ambición".

Favoritos para llegar a la final

"No estoy viendo mucho fútbol, pero todo te llega. Francia tiene mucho nivel, llegando a las últimas finales y parece que ha empezado muy enchufada. Pero es el primer partido y es difícil verlo aún. Hay que ver cómo se adapta cada selección y cómo se sobrepone a las dificultades".