  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Mundial 2026

¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial

El Mundial 2026 ya tiene a su gran musa. La hermosa croata Ivana Knöll volvió a robarse todas las miradas con un atrevido look durante el debut de su selección en la Copa del Mundo.

18 de junio de 2026 a las 13:51
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
1 de 23

El Mundial 2026 ya tiene a su gran musa. La hermosa croata Ivana Knöll volvió a robarse todas las miradas con un atrevido look durante el debut de su selección en la Copa del Mundo.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
2 de 23

La reconocida modelo e influencer ha paralizado por completo las redes sociales y el entorno del torneo de la FIFA con su regreso a las canchas.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
3 de 23

Ivana Knöll encendió el ambiente mundialista con un impactante atuendo justo antes del esperado partido entre las selecciones de Croacia e Inglaterra.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
4 de 23

La glamurosa estrella acaparó de inmediato los flashes de las cámaras en las gradas del AT&T Stadium de Arlington, Texas, durante el estreno de su país.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
5 de 23

Tras el enorme impacto que causó en la pasada Copa del Mundo, Knöll ha sido nombrada de inmediato por los fanáticos como la gran 'Novia del Mundial 2026'.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
6 de 23

El público global la recuerda muy bien desde que fue bautizada con ese título en Qatar 2022. Así lucía la hermosa modelo hace cuatro años.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
7 de 23

La prensa internacional y los aficionados de todo el planeta la aclaman constantemente como la seguidora más atractiva en la historia de las citas mundialistas.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
8 de 23

En territorio norteamericano, reafirmó su estatus de celebridad e ícono de la moda con una sesión fotográfica de alto impacto visual dentro del propio estadio.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
9 de 23

Creadora de contenido se llevó todos los suspiros al lucir un entallado top escotado con transparencias, decorado con los tradicionales cuadros rojos y blancos de la camiseta de Croacia.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
10 de 23

El furor por su aparición se reflejó de inmediato en su cuenta oficial de Instagram, donde la modelo, conocida como "Knoll Doll", tiene una comunidad de más de 2.9 millones de seguidores.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
11 de 23

Sus publicaciones previas al inicio del partido sumaron millones de interacciones, consolidándola como una de las figuras no deportivas más influyentes del torneo.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
12 de 23

A sus 33 años, la modelo nacida en Alemania y criada en Zagreb lideró con total alegría la caravana de la afición croata rumbo al estadio.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
13 de 23

Pero más allá de animar en las gradas, Ivana Knöll ha dado un gran giro a su carrera profesional en este mes de junio de 2026 con una faceta muy llamativa.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
14 de 23

Con toda su belleza y energía, la influencer ha irrumpido con muchísima fuerza en el mundo de la música electrónica para brillar como DJ profesional.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
15 de 23

Su vida cambió por completo después de Qatar 2022. Se lanzó a los escenarios bajo el nombre de Knolldoll y ahora viaja por el mundo tocando música techno y house.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
16 de 23

Días antes del debut de Croacia, la artista participó con un set exclusivo ante una multitud en el evento oficial FIFA Fan Festival en Los Ángeles, California.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
17 de 23

Su gira musical continuará expandiéndose durante el Mundial 2026, ya que tiene una agenda llena de presentaciones por varias sedes del torneo.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
18 de 23

Tras presentarse el miércoles 17 de junio en Dallas, Texas, su próximo show será este domingo 21 de junio en el famoso club E11EVEN de Miami, Florida.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
19 de 23

Luego, la gira de Knöll llegará el 23 de junio a las terrazas del LAVELLE en Toronto, Canadá, y cerrará este tramo el 27 de junio de 2026 en Filadelfia, Pensilvania.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
20 de 23

Grandes escenarios internacionales, como el festival Ultra Europe y eventos de la Fórmula 1, ya han sido testigos del talento y la energía de la DJ croata.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
21 de 23

Sin embargo, este camino musical empezó gracias a una invitación muy especial del exfutbolista de la selección de Alemania, Lukas Podolski.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
22 de 23

Podolski la invitó a tocar en un importante festival en el circuito de carreras de Hockenheim, Alemania, y desde ese día Ivana no se ha bajado de las tarimas.
¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial
23 de 23

En su perfil de Instagram, Ivana Knöll comparte diariamente videos de su vida entre las consolas de música electrónica y las sesiones de modelaje.
Cargar más fotos