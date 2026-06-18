¿A qué se dedica ahora? El drástico giro de Ivana Knöll, la novia del Mundial

El Mundial 2026 ya tiene a su gran musa. La hermosa croata Ivana Knöll volvió a robarse todas las miradas con un atrevido look durante el debut de su selección en la Copa del Mundo.
La reconocida modelo e influencer ha paralizado por completo las redes sociales y el entorno del torneo de la FIFA con su regreso a las canchas.
Ivana Knöll encendió el ambiente mundialista con un impactante atuendo justo antes del esperado partido entre las selecciones de Croacia e Inglaterra.
La glamurosa estrella acaparó de inmediato los flashes de las cámaras en las gradas del AT&T Stadium de Arlington, Texas, durante el estreno de su país.
Tras el enorme impacto que causó en la pasada Copa del Mundo, Knöll ha sido nombrada de inmediato por los fanáticos como la gran 'Novia del Mundial 2026'.
El público global la recuerda muy bien desde que fue bautizada con ese título en Qatar 2022. Así lucía la hermosa modelo hace cuatro años.
La prensa internacional y los aficionados de todo el planeta la aclaman constantemente como la seguidora más atractiva en la historia de las citas mundialistas.
En territorio norteamericano, reafirmó su estatus de celebridad e ícono de la moda con una sesión fotográfica de alto impacto visual dentro del propio estadio.
Creadora de contenido se llevó todos los suspiros al lucir un entallado top escotado con transparencias, decorado con los tradicionales cuadros rojos y blancos de la camiseta de Croacia.
El furor por su aparición se reflejó de inmediato en su cuenta oficial de Instagram, donde la modelo, conocida como "Knoll Doll", tiene una comunidad de más de 2.9 millones de seguidores.
Sus publicaciones previas al inicio del partido sumaron millones de interacciones, consolidándola como una de las figuras no deportivas más influyentes del torneo.
A sus 33 años, la modelo nacida en Alemania y criada en Zagreb lideró con total alegría la caravana de la afición croata rumbo al estadio.
Pero más allá de animar en las gradas, Ivana Knöll ha dado un gran giro a su carrera profesional en este mes de junio de 2026 con una faceta muy llamativa.
Con toda su belleza y energía, la influencer ha irrumpido con muchísima fuerza en el mundo de la música electrónica para brillar como DJ profesional.
Su vida cambió por completo después de Qatar 2022. Se lanzó a los escenarios bajo el nombre de Knolldoll y ahora viaja por el mundo tocando música techno y house.
Días antes del debut de Croacia, la artista participó con un set exclusivo ante una multitud en el evento oficial FIFA Fan Festival en Los Ángeles, California.
Su gira musical continuará expandiéndose durante el Mundial 2026, ya que tiene una agenda llena de presentaciones por varias sedes del torneo.
Tras presentarse el miércoles 17 de junio en Dallas, Texas, su próximo show será este domingo 21 de junio en el famoso club E11EVEN de Miami, Florida.
Luego, la gira de Knöll llegará el 23 de junio a las terrazas del LAVELLE en Toronto, Canadá, y cerrará este tramo el 27 de junio de 2026 en Filadelfia, Pensilvania.
Grandes escenarios internacionales, como el festival Ultra Europe y eventos de la Fórmula 1, ya han sido testigos del talento y la energía de la DJ croata.
Sin embargo, este camino musical empezó gracias a una invitación muy especial del exfutbolista de la selección de Alemania, Lukas Podolski.
Podolski la invitó a tocar en un importante festival en el circuito de carreras de Hockenheim, Alemania, y desde ese día Ivana no se ha bajado de las tarimas.
En su perfil de Instagram, Ivana Knöll comparte diariamente videos de su vida entre las consolas de música electrónica y las sesiones de modelaje.