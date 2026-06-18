Zidane reacciona sobre si Messi debió ser expulsado: "La verdad es simple..."

Una de las grandes polémicas que dejó la primera jornada de la fase de grupo del Mundial 2026 fue la acción de Leo Messi ante Argelia. El capitán argentino le propinó un pisotón a Aissa Mandi a los 30 minutos del partido y la jugada ni siquiera se revisó por el VAR. Para muchos especialistas, exárbitros y aficionados, Messi tuvo que ver la tarjeta roja y ahora el que se metió de lleno en la discusión fue Zinedine Zidane, quien estaba presente en el Estadio Kansas City viendo a su hijo Luca y no dudó en dar su opinión.

El exfutbolista francés analizó la acción que muchos reclamaron como tarjeta roja y fue directo: "He visto el incidente con Messi varias veces ya, desde diferentes ángulos, y honestamente no entiendo cómo algunas personas están pidiendo una tarjeta roja". "El fútbol es un deporte de contacto, y cada contacto no se convierte automáticamente en una expulsión solo porque las redes sociales quieren una historia más grande", reconoció Zidane. El galo defendió a Messi y criticó el foco en la polémica: "Lo que me decepciona es que la gente esté pasando más tiempo hablando de un momento accidental que hablando de la obra maestra futbolística que Messi produjo durante 90 minutos". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Un jugador marca un hat-trick, rompe récords, domina un partido de la Copa del Mundo, y de alguna manera la conversación se convierte en un desafío que duró unos segundos. Eso lo dice todo", añadió Zidane, en referencia al rendimiento de Messi, quien justamente le marcó los tres goles a su hijo.